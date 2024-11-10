https://1prime.ru/20241110/ataka-852717707.html
В Минобороны раскрыли подробности массовой атаки беспилотников ВСУ
В Минобороны раскрыли подробности массовой атаки беспилотников ВСУ - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Минобороны раскрыли подробности массовой атаки беспилотников ВСУ
ВСУ для атак на территорию РФ утром в воскресенье использовали более 80 беспилотников, все они были сбиты системами противовоздушной обороны либо подавлены... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:18+0300
2024-11-10T17:18+0300
2024-11-10T17:44+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ для атак на территорию РФ утром в воскресенье использовали более 80 беспилотников, все они были сбиты системами противовоздушной обороны либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Главной целью украинской атаки было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что 10 ноября 2024 года в ночное время и утренние часы ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ. В общей сложности они применили применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия, сообщило ведомство. В Минобороны отметили, что системы ПВО и РЭБ сработали в штатном режиме, "все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ". По данным ведомства, в ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 БПЛА. При этом в результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения, следует из сообщения ведомства. Также отмечается, что силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство.
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Происшествия, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВСУ, атака
В Минобороны раскрыли подробности массовой атаки беспилотников ВСУ
МО: ВСУ применили 10 ноября 84 дрона самолетного типа, их сбили или подавили РЭБ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ для атак на территорию РФ утром в воскресенье использовали более 80 беспилотников, все они были сбиты системами противовоздушной обороны либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Главной целью украинской атаки было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 10 ноября 2024 года в ночное время и утренние часы ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ. В общей сложности они применили применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия, сообщило ведомство.
В Минобороны отметили, что системы ПВО и РЭБ сработали в штатном режиме, "все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ".
По данным ведомства, в ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 БПЛА. При этом в результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения, следует из сообщения ведомства.
Также отмечается, что силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство.
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