https://1prime.ru/20241110/avto-852713890.html

"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто

"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто - 10.11.2024, ПРАЙМ

"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто

Российский флаг станет обязательным элементом автомобильных номеров до конца 2024 года, предупредил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. О новом... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T12:53+0300

2024-11-10T12:53+0300

2024-11-10T12:53+0300

российский флаг

госдума

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский флаг станет обязательным элементом автомобильных номеров до конца 2024 года, предупредил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. О новом правиле для автовладельцев она рассказал в Telegram-канале."До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", — объяснил он.Основой для нововведения, отметил депутат, стала инициатива самих россиян. После соответствующей просьбы одного из подписчиков Хинштейн обратился в МВД России в апреле текущего года для правового закрепления нового правила.

https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html

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российский флаг, госдума