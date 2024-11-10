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"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто
"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто - 10.11.2024, ПРАЙМ
"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто
Российский флаг станет обязательным элементом автомобильных номеров до конца 2024 года, предупредил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. О новом... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T12:53+0300
2024-11-10T12:53+0300
российский флаг
госдума
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский флаг станет обязательным элементом автомобильных номеров до конца 2024 года, предупредил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. О новом правиле для автовладельцев она рассказал в Telegram-канале."До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", — объяснил он.Основой для нововведения, отметил депутат, стала инициатива самих россиян. После соответствующей просьбы одного из подписчиков Хинштейн обратился в МВД России в апреле текущего года для правового закрепления нового правила.
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российский флаг, госдума
российский флаг, Госдума
12:53 10.11.2024
 
"До конца года". В Госдуме рассказали о новом требовании к номерам авто

Депутат Хинштейн: флаг России на автономерах станет обязательным

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкLexus
Lexus - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский флаг станет обязательным элементом автомобильных номеров до конца 2024 года, предупредил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. О новом правиле для автовладельцев она рассказал в Telegram-канале.
"До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", — объяснил он.
Основой для нововведения, отметил депутат, стала инициатива самих россиян. После соответствующей просьбы одного из подписчиков Хинштейн обратился в МВД России в апреле текущего года для правового закрепления нового правила.
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