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Глава "Беларуськалия" заявил, что компания не намерена мириться с санкциями

Глава "Беларуськалия" заявил, что компания не намерена мириться с санкциями - 10.11.2024, ПРАЙМ

Глава "Беларуськалия" заявил, что компания не намерена мириться с санкциями

Белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий" не намерен мириться с западными санкциями, заявил генеральный директор предприятия Андрей Рыбаков. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T22:02+0300

2024-11-10T22:02+0300

2024-11-10T22:03+0300

экономика

белоруссия

беларуськалий

удобрения

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МИНСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий" не намерен мириться с западными санкциями, заявил генеральный директор предприятия Андрей Рыбаков. Совет ЕС внес "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. Компания добивалась исключения из списка, подав иск в суд ЕС, но иск был отклонен. "Будем в любом случае о себе напоминать и о тех неправомерных действиях, которые были направлены в адрес "Беларуськалия" и нашей страны. Мы так просто им спокойно жить не дадим", - сказал Рыбаков телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о планах продолжать добиваться отмены западных санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября назначил генеральным директором "Беларуськалия" Рыбакова, который до этого занимал должность председателя госконцерна "Белнефтехим". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

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белоруссия, беларуськалий, удобрения