https://1prime.ru/20241110/bitkoin-852710497.html
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина достигла исторического максимума - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:03+0300
2024-11-10T08:03+0300
2024-11-10T08:04+0300
биткоин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07.55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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биткоин
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07.55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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