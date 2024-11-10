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Стоимость биткоина достигла исторического максимума - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина достигла исторического максимума - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:03+0300
2024-11-10T08:04+0300
биткоин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07.55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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биткоин
Биткоин
08:03 10.11.2024 (обновлено: 08:04 10.11.2024)
 
Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
© Unsplash/Michael Förtsch
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07.55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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