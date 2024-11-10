Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/boloto-852710900.html
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме
В "вашингтонском болоте" кроится угроза для одержавшего победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:36+0300
2024-11-10T08:37+0300
политика
алексей пушков
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_373af301c653849e81b7da23a1904c8d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В "вашингтонском болоте" кроится угроза для одержавшего победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков. "Главное с Трампом - не его пресловутая "непредсказуемость", по большей части придуманная, а то, что "вашингтонское болото", которое он обещал осушить еще в 2016, но так и не осушил", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что американские чиновники постараются сделать все, чтобы получить контроль над новым главой Белого дома.Сенатор уверен, команда нового президента будет состоять из специалистов, к которым Трамп испытывает личную симпатию. При этом, добавил он, принципиальные и искренние в своей поддержке профессионалы, среди которых экс-конгрессмен Талси Габбард, телеведущий Такер Карлсон или бизнесмен Илон Маск, маловероятно станут членами внешнеполитической команды президента. Вместо них на посты будут претендовать сторонники жесткой антироссийской линии - "типа сенатора Марко Рубио или Майка Помпео, экс-главы ЦРУ и Госдепа", заключил Пушков.
https://1prime.ru/20241109/zakharova-852710254.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_0dfab98a2b909a023483c0d94e718776.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, дональд трамп, сша
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп, США
08:36 10.11.2024 (обновлено: 08:37 10.11.2024)
 
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме

Пушков: "вашингтонское болото" постарается связать Трампа по рукам и ногам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В "вашингтонском болоте" кроится угроза для одержавшего победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Главное с Трампом - не его пресловутая "непредсказуемость", по большей части придуманная, а то, что "вашингтонское болото", которое он обещал осушить еще в 2016, но так и не осушил", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что американские чиновники постараются сделать все, чтобы получить контроль над новым главой Белого дома.
Сенатор уверен, команда нового президента будет состоять из специалистов, к которым Трамп испытывает личную симпатию. При этом, добавил он, принципиальные и искренние в своей поддержке профессионалы, среди которых экс-конгрессмен Талси Габбард, телеведущий Такер Карлсон или бизнесмен Илон Маск, маловероятно станут членами внешнеполитической команды президента. Вместо них на посты будут претендовать сторонники жесткой антироссийской линии - "типа сенатора Марко Рубио или Майка Помпео, экс-главы ЦРУ и Госдепа", заключил Пушков.
#Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Москве. 23 марта 2016 - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера
Вчера, 23:33
 
ПолитикаАлексей ПушковДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала