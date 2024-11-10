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"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме

"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме

В "вашингтонском болоте" кроится угроза для одержавшего победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T08:36+0300

2024-11-10T08:36+0300

2024-11-10T08:37+0300

политика

алексей пушков

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В "вашингтонском болоте" кроится угроза для одержавшего победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков. "Главное с Трампом - не его пресловутая "непредсказуемость", по большей части придуманная, а то, что "вашингтонское болото", которое он обещал осушить еще в 2016, но так и не осушил", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что американские чиновники постараются сделать все, чтобы получить контроль над новым главой Белого дома.Сенатор уверен, команда нового президента будет состоять из специалистов, к которым Трамп испытывает личную симпатию. При этом, добавил он, принципиальные и искренние в своей поддержке профессионалы, среди которых экс-конгрессмен Талси Габбард, телеведущий Такер Карлсон или бизнесмен Илон Маск, маловероятно станут членами внешнеполитической команды президента. Вместо них на посты будут претендовать сторонники жесткой антироссийской линии - "типа сенатора Марко Рубио или Майка Помпео, экс-главы ЦРУ и Госдепа", заключил Пушков.

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алексей пушков, дональд трамп, сша