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В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города
В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города
В Раменском городском округе были ликвидированы два БПЛА, направлявшихся на Москву, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:56+0300
2024-11-10T08:56+0300
2024-11-10T08:56+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Раменском городском округе были ликвидированы два БПЛА, направлявшихся на Москву, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - следует из заявления. Собянин также отметил, что на месте падения обломков летательных аппаратов разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте уничтожения дронов работают экстренные службы.
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москва
В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города
Собянин: летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Раменском городском округе
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Раменском городском округе были ликвидированы два БПЛА, направлявшихся на Москву, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - следует из заявления. Собянин также отметил, что на месте падения обломков летательных аппаратов разрушений и пострадавших не зафиксировано.
На месте уничтожения дронов работают экстренные службы.
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