https://1prime.ru/20241110/bpla-852711160.html

В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города

В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города

В Раменском городском округе были ликвидированы два БПЛА, направлявшихся на Москву, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T08:56+0300

2024-11-10T08:56+0300

2024-11-10T08:56+0300

происшествия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Раменском городском округе были ликвидированы два БПЛА, направлявшихся на Москву, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - следует из заявления. Собянин также отметил, что на месте падения обломков летательных аппаратов разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте уничтожения дронов работают экстренные службы.

https://1prime.ru/20241109/kongo-852709865.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва