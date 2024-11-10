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Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС
Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС - 10.11.2024, ПРАЙМ
Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС
Уганда получила приглашение России стать страной-партнёром БРИКС, рассказал новостному агентству РИА Новости глава МИД Уганды Абубакер Джедже Одонго. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T12:21+0300
2024-11-10T12:21+0300
политика
брикс
россия
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Уганда получила приглашение России стать страной-партнёром БРИКС, рассказал новостному агентству РИА Новости глава МИД Уганды Абубакер Джедже Одонго. Ранее в субботу, 9 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в ходе встречи с коллегой из Уганды, что российская сторона поддерживает государство в качестве партнера БРИКС. Встреча дипломатов прошла на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка."Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет", - резюмировал глава МИД Уганды.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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брикс, россия
Политика, БРИКС, РОССИЯ
12:21 10.11.2024
 
Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС

Одонго: Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС, рассматривает его

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Уганда получила приглашение России стать страной-партнёром БРИКС, рассказал новостному агентству РИА Новости глава МИД Уганды Абубакер Джедже Одонго.
Ранее в субботу, 9 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в ходе встречи с коллегой из Уганды, что российская сторона поддерживает государство в качестве партнера БРИКС. Встреча дипломатов прошла на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
"Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет", - резюмировал глава МИД Уганды.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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