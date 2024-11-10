https://1prime.ru/20241110/diskriminatsiya-852716319.html

В США разгорелся скандал из-за дискриминации сторонников Трампа в ураган

В США разгорелся скандал из-за дискриминации сторонников Трампа в ураган - 10.11.2024, ПРАЙМ

В США разгорелся скандал из-за дискриминации сторонников Трампа в ураган

В Штатах уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которая приказала не оказывать помощь людям, которые... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T15:52+0300

2024-11-10T15:52+0300

2024-11-10T15:53+0300

дональд трамп

ураган

скандал

сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Штатах уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которая приказала не оказывать помощь людям, которые поддерживают Дональда Трампа, во время урагана "Хелен", передает телеканал CBS News со ссылкой на администратора FEMA Дин Крисвелл. Источник также отметил, что агентство не раскрыло имя женщины, а также штат, в котором произошел инцидент. Губернатор Флориды Рон Десантис отметил, что подобные действия являются "целенаправленной дискриминацией" американцев и подтвердил, что нарушение было зафиксировано именно в возглавляемом им штате. Ранее Дональд Трамп, ставший новым американским президентом по результатам состоявшихся 5 ноября выборов, раскритиковал Джо Байдена и его администрацию за слишком низкие компенсации пострадавшим от урагана, сравнив суммы с размерами студенческих грантов для иностранных граждан.

https://1prime.ru/20241110/mir-852714639.html

сша

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дональд трамп, ураган, скандал, сша