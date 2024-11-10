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Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис - 10.11.2024, ПРАЙМ
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис
Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:54+0300
2024-11-10T13:54+0300
2024-11-10T13:54+0300
политика
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги демократов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова политика."Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", - отметил Трамп, добавив, что у Республиканской партии осталось достаточно средств, чтобы погасить долг оппонентов. Издание также рассказало, что избирательная кампания кандидата от демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере двадцати миллионов долларов.
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дональд трамп, камала харрис, сша
Политика, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис
Трамп предложил Харрис и демократам помочь с погашением 20-миллионного долга
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги демократов, сообщает издание Daily Mail
со ссылкой на слова политика.
"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", - отметил Трамп, добавив, что у Республиканской партии осталось достаточно средств, чтобы погасить долг оппонентов.
Издание также рассказало, что избирательная кампания кандидата от демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере двадцати миллионов долларов.
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