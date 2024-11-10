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Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис

Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис - 10.11.2024, ПРАЙМ

Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис

Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T13:54+0300

2024-11-10T13:54+0300

2024-11-10T13:54+0300

политика

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги демократов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова политика."Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", - отметил Трамп, добавив, что у Республиканской партии осталось достаточно средств, чтобы погасить долг оппонентов. Издание также рассказало, что избирательная кампания кандидата от демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере двадцати миллионов долларов.

https://1prime.ru/20241110/finansirovanie-852712806.html

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дональд трамп, камала харрис, сша