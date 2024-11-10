Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/dolg-852714520.html
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис - 10.11.2024, ПРАЙМ
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис
Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:54+0300
2024-11-10T13:54+0300
политика
дональд трамп
камала харрис
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги демократов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова политика."Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", - отметил Трамп, добавив, что у Республиканской партии осталось достаточно средств, чтобы погасить долг оппонентов. Издание также рассказало, что избирательная кампания кандидата от демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере двадцати миллионов долларов.
https://1prime.ru/20241110/finansirovanie-852712806.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_400:0:4753:3265_1920x0_80_0_0_a894fe080503024eb3d3cb49f8dd8d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, камала харрис, сша
Политика, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
13:54 10.11.2024
 
Трамп вызвался оплатить долги партии Камалы Харрис

Трамп предложил Харрис и демократам помочь с погашением 20-миллионного долга

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп, ставший по итогам прошедшего 5 ноября голосования новым американским президентом, предложил своим однопартийцам выплатить долги демократов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова политика.
"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", - отметил Трамп, добавив, что у Республиканской партии осталось достаточно средств, чтобы погасить долг оппонентов.
Издание также рассказало, что избирательная кампания кандидата от демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере двадцати миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети
12:36
 
ПолитикаДональд ТрампКамала ХаррисСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала