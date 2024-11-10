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Белоруссия опробует новый способ расчета по евробондам

Белоруссия опробует новый способ расчета по евробондам - 10.11.2024, ПРАЙМ

Белоруссия опробует новый способ расчета по евробондам

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика в декабре апробирует новый способ выполнения обязательств по евробондам – через выпуск... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T23:07+0300

2024-11-10T23:07+0300

2024-11-10T23:07+0300

экономика

белоруссия

евробонды belarus-2027

выплаты по евробондам

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МИНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика в декабре апробирует новый способ выполнения обязательств по евробондам – через выпуск замещающих облигаций. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В этой связи власти определили альтернативные способы исполнения обязательств по евробондам. В конце сентября 2024 года минфин Белоруссии сообщил, что начинается исполнение обязательств по евробондам республики путем их замены на внутренние государственные облигации. "Мы подошли к выпуску замещающих облигаций. Сейчас мы собираем заявки. Думаю, что первое замещение тех бумаг, по которым невозможно сегодня работать, в декабре мы сделаем", - сообщил министр в интервью, показанном телеканалом "Беларусь 1" в воскресенье. По его словам, это то касается выпуска еврооблигаций "Беларусь-2026" и последующих. Селиверстов уточнил, что инструмент применим к бумагам, по которым срок погашения еще не наступил, но выплаты по ним, по сути, заблокированы из-за санкций. "Банк развития (Белоруссии – ред.), кстати, в рамках такого же механизма по своим корпоративным бумагам тоже уже начал выплаты. Этот процесс идет", - добавил глава минфина. Селиверстов также заявил, что механизм расчетов по евробондам Белоруссии с российскими инвесторами определен. "Задача непростая. Требовалось много кропотливой работы для того, чтобы выстроить все эти схемы. Основная масса держателей свои деньги получили. Найден механизм, они переводят на наши счета облигации, мы переводим им в белорусских рублях платежи. И этот механизм работает. Основная масса их (выплаты – ред.) получила", - сказал он. Ранее на фоне западных санкций власти Белоруссии решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. В сентябре министерство сообщило, что возможен обмен еврооблигаций "Беларусь-2026", "Беларусь-2027", "Беларусь-2030" и "Беларусь-2031" на локальные государственные облигации с аналогичными параметрами: валюта, процентная ставка, периодичность выплаты процентного дохода, дата погашения. Проведение замены предполагается в даты выплат процентного дохода по еврооблигациям, определенные эмиссионной документацией. Дебютное замещение будет осуществлено 27 декабря 2024 года в отношении еврооблигаций "Беларусь-2027", информировали в минфине.

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белоруссия, евробонды belarus-2027, выплаты по евробондам