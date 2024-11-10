https://1prime.ru/20241110/evropa-852713463.html

"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа

"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа

Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 10.11.2024, ПРАЙМ

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владимир зеленский

политика

украина

ес

выборы в сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.Так журналист прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо о том, что тот увидел шок в глазах киевского главы Владимира Зеленского в Будапеште после оглашения результатов президентских выборов в США и новости о победе Дональда Трампа."Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — заключил Боуз.

https://1prime.ru/20241110/nato-852711647.html

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владимир зеленский, украина, ес, выборы в сша