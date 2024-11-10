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"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T12:12+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.Так журналист прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо о том, что тот увидел шок в глазах киевского главы Владимира Зеленского в Будапеште после оглашения результатов президентских выборов в США и новости о победе Дональда Трампа."Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — заключил Боуз.
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Владимир Зеленский, Политика, УКРАИНА, ЕС, выборы в США
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
Боуз: слова Фицо о шоке Зеленского говорят о прозрении Европы