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"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T12:12+0300
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владимир зеленский
политика
украина
ес
выборы в сша
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.Так журналист прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо о том, что тот увидел шок в глазах киевского главы Владимира Зеленского в Будапеште после оглашения результатов президентских выборов в США и новости о победе Дональда Трампа."Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — заключил Боуз.
https://1prime.ru/20241110/nato-852711647.html
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владимир зеленский, украина, ес, выборы в сша
Владимир Зеленский, Политика, УКРАИНА, ЕС, выборы в США
12:12 10.11.2024 (обновлено: 12:14 10.11.2024)
 
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа

Боуз: слова Фицо о шоке Зеленского говорят о прозрении Европы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские лидеры начали осознавать свой проигрыш в украинском конфликте, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.
Так журналист прокомментировал заявления премьера Словакии Роберта Фицо о том, что тот увидел шок в глазах киевского главы Владимира Зеленского в Будапеште после оглашения результатов президентских выборов в США и новости о победе Дональда Трампа.
"Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — заключил Боуз.
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