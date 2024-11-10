https://1prime.ru/20241110/finansirovanie-852712806.html

"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети

"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети

Сын Дональда Трампа, ставшего американским президентом по итогам прошедших 5 ноября выборов, подшутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским, пообещав | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T12:36+0300

2024-11-10T12:36+0300

2024-11-10T12:36+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сын Дональда Трампа, ставшего американским президентом по итогам прошедших 5 ноября выборов, подшутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским, пообещав скорое прекращения финансирование Киева. Об этом пишет RT."Через 38 дней карманные деньги тю-тю", — следует из ролика, который сын Трампа выложил на своей странице в Instagram*.Пользователи предположили, что речь идет о 17 декабря, когда победа Трампа будет официально закреплена голосами выборщиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир зеленский, финансовая помощь для украины