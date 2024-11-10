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"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети
"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети
Сын Дональда Трампа, ставшего американским президентом по итогам прошедших 5 ноября выборов, подшутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским, пообещав | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T12:36+0300
2024-11-10T12:36+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сын Дональда Трампа, ставшего американским президентом по итогам прошедших 5 ноября выборов, подшутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским, пообещав скорое прекращения финансирование Киева. Об этом пишет RT."Через 38 дней карманные деньги тю-тю", — следует из ролика, который сын Трампа выложил на своей странице в Instagram*.Пользователи предположили, что речь идет о 17 декабря, когда победа Трампа будет официально закреплена голосами выборщиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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дональд трамп, владимир зеленский, финансовая помощь для украины
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, финансовая помощь для Украины
12:36 10.11.2024
 
"Деньги тю-тю": сын Трампа подшутил над Зеленским в социальной сети

Трамп-младший предупредил Зеленского о скором прекращении финансирования

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сын Дональда Трампа, ставшего американским президентом по итогам прошедших 5 ноября выборов, подшутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским, пообещав скорое прекращения финансирование Киева. Об этом пишет RT.
"Через 38 дней карманные деньги тю-тю", — следует из ролика, который сын Трампа выложил на своей странице в Instagram*.
Пользователи предположили, что речь идет о 17 декабря, когда победа Трампа будет официально закреплена голосами выборщиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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