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Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов
Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов - 10.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов
Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:06+0300
2024-11-10T09:00+0300
казахстан
газ
энергетика
россия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю. Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза - до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива - почти 9 миллионов. Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса - на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля - в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.
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казахстан, газ, россия
КАЗАХСТАН, Газ, Энергетика, РОССИЯ
08:06 10.11.2024 (обновлено: 09:00 10.11.2024)
 
Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов

Россия за 8 месяцев удвоила поставки газа Казахстану, нарастив их до максимума

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю.
Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза - до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива - почти 9 миллионов.
Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса - на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля - в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.
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