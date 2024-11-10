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В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа - 10.11.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа
В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа
Молдавия просит "Газпром" внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T11:36+0300
2024-11-10T11:37+0300
газпром
молдавия
энергетика
поставки газа
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КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Молдавия просит "Газпром" внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Если "Газпром" в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства", - заявил Парликов журналистам. Он отметил, что направил письмо в "Газпром" с разъяснением возможных решений в случае приостановки украинского транзита, но ответ пока не получил. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
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газпром, молдавия, поставки газа
Газпром, МОЛДАВИЯ, Энергетика, поставки газа
11:36 10.11.2024 (обновлено: 11:37 10.11.2024)
 
В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа

Молдавия просит "Газпром" внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Молдавия просит "Газпром" внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
"Если "Газпром" в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства", - заявил Парликов журналистам.
Он отметил, что направил письмо в "Газпром" с разъяснением возможных решений в случае приостановки украинского транзита, но ответ пока не получил.
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Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
 
ЭнергетикаГазпромМОЛДАВИЯпоставки газа
 
 
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