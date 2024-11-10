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В Молдавии рассказали о резком скачке потребления газа

В Молдавии рассказали о резком скачке потребления газа - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Молдавии рассказали о резком скачке потребления газа

Потребление природного газа в октябре текущего года в Молдавии по сравнению с показателями 2023 года выросло на 21%, рассказал глава компании "Молдовагаз" Вадим | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T16:46+0300

2024-11-10T16:46+0300

2024-11-10T16:54+0300

газ

энергетика

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Потребление природного газа в октябре текущего года в Молдавии по сравнению с показателями 2023 года выросло на 21%, рассказал глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Объем потребления природного газа в октябре текущего года составил 45,6 миллиона кубических метров, что на 21% выше показателей того же периода 2023 года. По сравнению с сентябрем 2024 года этот показатель увеличился на 27,8 миллиона кубических метров, или на 156,1%", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он также отметил, за отчетный период от сети было отключено 264 точки потребления, владельцы которых имели долг поставщику. При этом 281 потребитель был переведен на авансовую оплату в связи с приостановкой поставок за неуплату в срок.

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газ, молдавия