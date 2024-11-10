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"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству
Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T16:02+0300
2024-11-10T16:02+0300
2024-11-10T16:22+0300
политика
германия
кризис
олаф шольц
правительство
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве только при исключении из нее действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее немецкое издание Bild подчеркивало, что Зёдер отклонил перспективу коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных". "Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - подчеркнул Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag. Ранее Шольц на фоне глубоких разногласий в правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года для проведения досрочных выборов. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал ускорить процесс и провести выборы уже в январе.
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германия, кризис, олаф шольц, правительство
Политика, ГЕРМАНИЯ, кризис, Олаф Шольц, правительство
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству
Зёдер: СДПГ "без Шольца" - единственно возможный партнер блока ХДС/ХСС в будущей коалиции
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве только при исключении из нее действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее немецкое издание Bild подчеркивало, что Зёдер отклонил перспективу коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных".
"Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - подчеркнул Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag.
Ранее Шольц на фоне глубоких разногласий в правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года для проведения досрочных выборов. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал ускорить процесс и провести выборы уже в январе.
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