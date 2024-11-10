Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/germaniya-852716566.html
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству
Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T16:02+0300
2024-11-10T16:22+0300
политика
германия
кризис
олаф шольц
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве только при исключении из нее действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее немецкое издание Bild подчеркивало, что Зёдер отклонил перспективу коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных". "Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - подчеркнул Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag. Ранее Шольц на фоне глубоких разногласий в правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года для проведения досрочных выборов. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал ускорить процесс и провести выборы уже в январе.
https://1prime.ru/20241110/krizis-852714911.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, кризис, олаф шольц, правительство
Политика, ГЕРМАНИЯ, кризис, Олаф Шольц, правительство
16:02 10.11.2024 (обновлено: 16:22 10.11.2024)
 
"Без Шольца": в Германии поставили ультиматум следующему правительству

Зёдер: СДПГ "без Шольца" - единственно возможный партнер блока ХДС/ХСС в будущей коалиции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер готов рассмотреть Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве только при исключении из нее действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее немецкое издание Bild подчеркивало, что Зёдер отклонил перспективу коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных".
"Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - подчеркнул Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag.
Ранее Шольц на фоне глубоких разногласий в правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года для проведения досрочных выборов. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал ускорить процесс и провести выборы уже в январе.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Разваливается": в Британии забили тревогу из-за глубокого кризиса в ФРГ
14:14
 
ПолитикаГЕРМАНИЯкризисОлаф Шольцправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала