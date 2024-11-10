https://1prime.ru/20241110/globalizatsiya-852717847.html
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров - 10.11.2024, ПРАЙМ
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров
Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:20+0300
2024-11-10T17:20+0300
2024-11-10T17:21+0300
политика
сергей лавров
глобализация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления долларом, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", - объяснил дипломат в ходе одного из завершающих мероприятий форума партнерства "Россия-Африка".Встречи экспертов прошли 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://1prime.ru/20241110/neft-852716955.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6bfb1e090cfcea2df549db28910ede2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, глобализация
Политика, Сергей Лавров, глобализация
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров
Лавров: глобализация разрушается самим Западом из-за санкций
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления долларом, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", - объяснил дипломат в ходе одного из завершающих мероприятий форума партнерства "Россия-Африка".
Встречи экспертов прошли 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус.
Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России