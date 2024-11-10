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Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров - 10.11.2024, ПРАЙМ
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров
Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:20+0300
2024-11-10T17:21+0300
политика
сергей лавров
глобализация
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления долларом, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", - объяснил дипломат в ходе одного из завершающих мероприятий форума партнерства "Россия-Африка".Встречи экспертов прошли 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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сергей лавров, глобализация
Политика, Сергей Лавров, глобализация
17:20 10.11.2024 (обновлено: 17:21 10.11.2024)
 
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров

Лавров: глобализация разрушается самим Западом из-за санкций

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления долларом, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", - объяснил дипломат в ходе одного из завершающих мероприятий форума партнерства "Россия-Африка".
Встречи экспертов прошли 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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ПолитикаСергей Лавровглобализация
 
 
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