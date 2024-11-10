https://1prime.ru/20241110/globalizatsiya-852717847.html

Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров

Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров - 10.11.2024, ПРАЙМ

Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров

Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:20+0300

2024-11-10T17:20+0300

2024-11-10T17:21+0300

политика

сергей лавров

глобализация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобализация, которую активно рекламировали западные страны, разрушается по их воле из-за введения незаконных санкций, а также постоянного злоупотребления долларом, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", - объяснил дипломат в ходе одного из завершающих мероприятий форума партнерства "Россия-Африка".Встречи экспертов прошли 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус.

https://1prime.ru/20241110/neft-852716955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, глобализация