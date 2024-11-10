https://1prime.ru/20241110/gps-852716699.html

Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS

Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS - 10.11.2024, ПРАЙМ

Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS

Жители Киевской области столкнулись со сбоем в работе GPS, в результате чего их местоположением отображалось Шереметьево в Московской области или Белоруссия,... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T16:20+0300

2024-11-10T16:20+0300

2024-11-10T16:20+0300

украина

рэб

gps

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Жители Киевской области столкнулись со сбоем в работе GPS, в результате чего их местоположением отображалось Шереметьево в Московской области или Белоруссия, передает издание "Страна.ua".Такой же сбой киевляне уже наблюдали в работе гаджетов в конце октября. Тогда GPS изменил местоположение украинцев и показывал Гомель или Мозырь в Белоруссии вместо нужного города. Тогда устранить неполадки сервиса удалось за два дня. Генштаб Украины позднее сообщил, что сбой был спровоцирован работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Военные также предупредили, что в областях работы систем могут также наблюдаться сбои в определении времени. Это связано с воздействием на системы автоматического уточнения времени.

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украина, рэб, gps