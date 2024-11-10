Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/gps-852716699.html
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS - 10.11.2024, ПРАЙМ
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS
Жители Киевской области столкнулись со сбоем в работе GPS, в результате чего их местоположением отображалось Шереметьево в Московской области или Белоруссия,... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T16:20+0300
2024-11-10T16:20+0300
украина
рэб
gps
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Жители Киевской области столкнулись со сбоем в работе GPS, в результате чего их местоположением отображалось Шереметьево в Московской области или Белоруссия, передает издание "Страна.ua".Такой же сбой киевляне уже наблюдали в работе гаджетов в конце октября. Тогда GPS изменил местоположение украинцев и показывал Гомель или Мозырь в Белоруссии вместо нужного города. Тогда устранить неполадки сервиса удалось за два дня. Генштаб Украины позднее сообщил, что сбой был спровоцирован работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Военные также предупредили, что в областях работы систем могут также наблюдаться сбои в определении времени. Это связано с воздействием на системы автоматического уточнения времени.
https://1prime.ru/20241110/demokratiya-852714379.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рэб, gps
УКРАИНА, РЭБ, GPS
16:20 10.11.2024
 
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS

"Страна.ua": жителей Киевской области "перебросило" в Подмосковье из-за сбоя GPS

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Жители Киевской области столкнулись со сбоем в работе GPS, в результате чего их местоположением отображалось Шереметьево в Московской области или Белоруссия, передает издание "Страна.ua".
Такой же сбой киевляне уже наблюдали в работе гаджетов в конце октября. Тогда GPS изменил местоположение украинцев и показывал Гомель или Мозырь в Белоруссии вместо нужного города. Тогда устранить неполадки сервиса удалось за два дня. Генштаб Украины позднее сообщил, что сбой был спровоцирован работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военные также предупредили, что в областях работы систем могут также наблюдаться сбои в определении времени. Это связано с воздействием на системы автоматического уточнения времени.
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Борьба с демократией": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
13:49
 
УКРАИНАРЭБGPS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала