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Уганда намерена открыть в России торговый хаб для продажи кофе

Уганда намерена открыть в России торговый хаб для продажи кофе - 10.11.2024, ПРАЙМ

Уганда намерена открыть в России торговый хаб для продажи кофе

Уганда планирует открыть в России торговый хаб для продажи кофе и увеличить его поставки на российский рынок, сообщил РИА Новости государственный министр... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T18:41+0300

2024-11-10T18:41+0300

2024-11-10T18:41+0300

экономика

россия

торговля

кофе

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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Уганда планирует открыть в России торговый хаб для продажи кофе и увеличить его поставки на российский рынок, сообщил РИА Новости государственный министр торговли, промышленности и кооперативов Уганды Мбасу Уилсон Мбади. На вопрос о возможном запуске торгового хаба в России для продажи сельскохозяйственной продукции Уганды Мбади подчеркнул необходимость искать рынки сбыта для кофе, производимого в стране. "Мы прилагаем усилия для индустриализации у себя дома, добавляем стоимость тому, что производим дома для нашего собственного рынка, а также продаем излишки нашим союзникам. Это означает, что нам нужно искать рынки сбыта. Когда вы слышите о хабе здесь, это означает, что мы ищем альтернативные рынки, особенно для нашего кофе. Хаб, о котором вы, должно быть, слышали здесь, подразумевает торговлю кофе", - отметил Мбади в кулуарах первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. По словам Мбади, открытие хаба имеет целью "прощупывание почвы" в контексте востребованности угандийской продукции на российском рынке, а товарное предложение увеличится, как только рынок воспримет инициативу положительно. В декабре 2023 года посол Уганды в России Мозес Кизиге заявлял, что угандийский кофе занимает на российском рынке долю в 5%. Конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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россия, торговля, кофе