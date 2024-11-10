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"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы
"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы
Вашингтон перестанет поддерживать Киев, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласуют раздел украинских... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:55+0300
2024-11-10T10:55+0300
2024-11-10T10:55+0300
политика
сша
дональд трамп
военная помощь украине
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон перестанет поддерживать Киев, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласуют раздел украинских территорий и введение нейтрального статуса страны, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Об этом он рассказал в статье для журнала Foreign Policy."Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел (территорий. — прим. ред.) и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся", — объяснил он, добавив, что таким образом Трамп сможет реализовать свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта.Уолт также добавил, что республиканец попытается полностью переложить финансовую и военную помощь Киеву на Европу. Таким образом, Украина лишится масштабной поддержки Штатов, американские же избиратели маловероятно пойдут против решения нового главы Белого дома."Украине по-настоящему крышка", — резюмировал эксперт.
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сша, дональд трамп, военная помощь украине, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, военная помощь Украине, Владимир Путин
"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы
FP: США откажутся от Украины, если Россия согласится на раздел территорий
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Вашингтон перестанет поддерживать Киев, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласуют раздел украинских территорий и введение нейтрального статуса страны, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Об этом он рассказал в статье
для журнала Foreign Policy.
"Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел (территорий. — прим. ред.) и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся", — объяснил он, добавив, что таким образом Трамп сможет реализовать свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта.
Уолт также добавил, что республиканец попытается полностью переложить финансовую и военную помощь Киеву на Европу. Таким образом, Украина лишится масштабной поддержки Штатов, американские же избиратели маловероятно пойдут против решения нового главы Белого дома.
"Украине по-настоящему крышка", — резюмировал эксперт.
"Кинул": на Украине раскрыли, как Зеленский подставил Трампа