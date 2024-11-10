https://1prime.ru/20241110/konflikt-852712417.html

"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы

"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы

Вашингтон перестанет поддерживать Киев, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласуют раздел украинских... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T10:55+0300

2024-11-10T10:55+0300

2024-11-10T10:55+0300

политика

сша

дональд трамп

военная помощь украине

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон перестанет поддерживать Киев, если избранный глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласуют раздел украинских территорий и введение нейтрального статуса страны, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Об этом он рассказал в статье для журнала Foreign Policy."Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел (территорий. — прим. ред.) и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся", — объяснил он, добавив, что таким образом Трамп сможет реализовать свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта.Уолт также добавил, что республиканец попытается полностью переложить финансовую и военную помощь Киеву на Европу. Таким образом, Украина лишится масштабной поддержки Штатов, американские же избиратели маловероятно пойдут против решения нового главы Белого дома."Украине по-настоящему крышка", — резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20241110/zelenskiy-852712039.html

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сша, дональд трамп, военная помощь украине, владимир путин