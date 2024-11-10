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"Разваливается": в Британии забили тревогу из-за глубокого кризиса в ФРГ
"Разваливается": в Британии забили тревогу из-за глубокого кризиса в ФРГ - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Разваливается": в Британии забили тревогу из-за глубокого кризиса в ФРГ
Украинский конфликт поспособствовал развитию промышленного кризиса в ФРГ. Немецкая промышленность продолжает разваливаться на глазах даже в условиях жестких... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T14:14+0300
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2024-11-10T14:14+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт поспособствовал развитию промышленного кризиса в ФРГ. Немецкая промышленность продолжает разваливаться на глазах даже в условиях жестких ограничений на помощь Киеву, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Это пример того, как украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике <...> Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы", — подчеркнул он, комментируя дыру в бюджете страны.Меркурис отметил, что глубокий экономический кризис Германии стал следствием прекращения поставок дешевых энергетических ресурсов и развития торговых отношений с Китаем. При этом даже отказ от выделения денежной помощи Украине не спасает ситуацию, заключил эксперт.
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германия, бюджет
Экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет
"Разваливается": в Британии забили тревогу из-за глубокого кризиса в ФРГ
Меркурис: источником всех проблем в Германии стал украинский кризис
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Украинский конфликт поспособствовал развитию промышленного кризиса в ФРГ. Немецкая промышленность продолжает разваливаться на глазах даже в условиях жестких ограничений на помощь Киеву, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала The Duran.
"Это пример того, как украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике <...> Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы", — подчеркнул он, комментируя дыру в бюджете страны.
Меркурис отметил, что глубокий экономический кризис Германии стал следствием прекращения поставок дешевых энергетических ресурсов и развития торговых отношений с Китаем. При этом даже отказ от выделения денежной помощи Украине не спасает ситуацию, заключил эксперт.
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