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В Госдуме прокомментировали заявление советника Трампа о возвращении Крыма
В Госдуме прокомментировали заявление советника Трампа о возвращении Крыма - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали заявление советника Трампа о возвращении Крыма
Слова советника избранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными, считает... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:19+0300
2024-11-10T15:19+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Слова советника избранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца сказал, что США при администрации Трампа не будут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как данная позиция является нереалистичной и полуостров для Украины потерян. Ланца отмечал, что приоритетом Вашингтона является "мир и прекращение кровопролития". Он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа. "Советник высказал то, о чtм думают, а точнее — уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", — заявил Белик агентству РИА Новости. Он также отметил, что, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США политики в Европе и на Украине, Трамп будет делать все по-своему, "не по нашему и не по европейскому желанию, только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили".По мнению Белика, стоит ожидать "пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий". Депутат считает, что Вашингтону выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями. "А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся " сказать об этом открыто", — заявил Белик. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
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россия, госдума, крым, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Госдума, КРЫМ, США, Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали заявление советника Трампа о возвращении Крыма
Депутат Белик назвал слова советника Трампа о возвращении Крыма закономерными
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Слова советника избранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца сказал, что США при администрации Трампа не будут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как данная позиция является нереалистичной и полуостров для Украины потерян. Ланца отмечал, что приоритетом Вашингтона является "мир и прекращение кровопролития". Он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа.
"Советник высказал то, о чtм думают, а точнее — уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", — заявил Белик агентству РИА Новости.
Он также отметил, что, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США политики в Европе и на Украине, Трамп будет делать все по-своему, "не по нашему и не по европейскому желанию, только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили".
По мнению Белика, стоит ожидать "пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий".
Депутат считает, что Вашингтону выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями.
"А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся " сказать об этом открыто", — заявил Белик.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
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