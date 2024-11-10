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Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой - 10.11.2024, ПРАЙМ
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto". | 10.11.2024, ПРАЙМ
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lada vesta
белоруссия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto".Резкое снижение цен эксперты отметили в салонах сразу нескольких дилеров в городах республики. Сообщается, что в центрах представлены новейшие авто 2025 модельного года, оснащенные системой стабилизации. При этом российские дилеры предлагают такие автомобиле по цене от 1 525 000 рублей.Седан отличается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой АКП. Более богатое оснащение предлагает защиту мотора, комплект зимних шин и фирменные ковры в салон.
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белоруссия
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lada vesta, белоруссия
Lada Vesta, БЕЛОРУССИЯ
10:43 10.11.2024 (обновлено: 10:44 10.11.2024)
 
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой

"Quto": в Белоруссии упали цены на седаны Lada Vesta

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль LADA Vesta
Автомобиль LADA Vesta - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto".
Резкое снижение цен эксперты отметили в салонах сразу нескольких дилеров в городах республики. Сообщается, что в центрах представлены новейшие авто 2025 модельного года, оснащенные системой стабилизации. При этом российские дилеры предлагают такие автомобиле по цене от 1 525 000 рублей.
Седан отличается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой АКП. Более богатое оснащение предлагает защиту мотора, комплект зимних шин и фирменные ковры в салон.
Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
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