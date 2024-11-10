https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html

Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой

Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой - 10.11.2024, ПРАЙМ

Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой

Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto". | 10.11.2024, ПРАЙМ

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lada vesta

белоруссия

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto".Резкое снижение цен эксперты отметили в салонах сразу нескольких дилеров в городах республики. Сообщается, что в центрах представлены новейшие авто 2025 модельного года, оснащенные системой стабилизации. При этом российские дилеры предлагают такие автомобиле по цене от 1 525 000 рублей.Седан отличается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой АКП. Более богатое оснащение предлагает защиту мотора, комплект зимних шин и фирменные ковры в салон.

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lada vesta, белоруссия