https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой - 10.11.2024, ПРАЙМ
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto". | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:43+0300
2024-11-10T10:43+0300
2024-11-10T10:44+0300
lada vesta
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/28/828802831_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_6cd03ecffa96695b72b0e8f428de23ef.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto".Резкое снижение цен эксперты отметили в салонах сразу нескольких дилеров в городах республики. Сообщается, что в центрах представлены новейшие авто 2025 модельного года, оснащенные системой стабилизации. При этом российские дилеры предлагают такие автомобиле по цене от 1 525 000 рублей.Седан отличается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой АКП. Более богатое оснащение предлагает защиту мотора, комплект зимних шин и фирменные ковры в салон.
https://1prime.ru/20241110/pechka-852711901.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/28/828802831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0ea915fe61f502ea7082065d3ce0cdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lada vesta, белоруссия
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
"Quto": в Белоруссии упали цены на седаны Lada Vesta
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Стоимость седанов Lada Vesta упала до рекордно низких 42 900 белорусских рублей - 1 256 000 российских, сообщает издание "Quto
".
Резкое снижение цен эксперты отметили в салонах сразу нескольких дилеров в городах республики. Сообщается, что в центрах представлены новейшие авто 2025 модельного года, оснащенные системой стабилизации. При этом российские дилеры предлагают такие автомобиле по цене от 1 525 000 рублей.
Седан отличается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой АКП. Более богатое оснащение предлагает защиту мотора, комплект зимних шин и фирменные ковры в салон.
Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто