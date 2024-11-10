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Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке

Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке - 10.11.2024, ПРАЙМ

Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке

Преобразования в сфере сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы он стал крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T19:19+0300

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2024-11-10T19:19+0300

экономика

африка

рис

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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Преобразования в сфере сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы он стал крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка продовольствия. Об этом заявила РИА Новости министр иностранных дел Мадагаскара Расата Рафарававитафика. По ее словам, сейчас страна является третьим производителем риса в на континенте после Нигерии и Египта, поэтому одна из ее основных целей — стать первой. Министр отметила, что это не только вопрос выживания, но и важно в связи с тем, что Мадагаскар когда-то был житницей Индийского океана. "И мы убеждены, что с учетом этого нового направления нашей общей государственной политики Мадагаскар определенно станет одним из лидеров в области (производства продуктов — ред.) питания", — заявила Рафарававитафика на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Также она добавила, что Мадагаскару важно сосредоточиться на преобразовании сельскохозяйственного сектора экономики для решения вопроса продовольственного о6еспечения. По ее словам, первое, что сейчас делают в стране — занимаются внедрением и интеграцией новых методов ведения сельского хозяйства, включая очень устойчивые семена, использование удобрений для жителей сел и фермеров. "Для Мадагаскара сейчас действительно важно сосредоточиться на обеспечении продовольствием", — заявила министр. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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африка, рис