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Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке
Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке - 10.11.2024, ПРАЙМ
Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке
Преобразования в сфере сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы он стал крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T19:19+0300
2024-11-10T19:19+0300
экономика
африка
рис
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Преобразования в сфере сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы он стал крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка продовольствия. Об этом заявила РИА Новости министр иностранных дел Мадагаскара Расата Рафарававитафика. По ее словам, сейчас страна является третьим производителем риса в на континенте после Нигерии и Египта, поэтому одна из ее основных целей — стать первой. Министр отметила, что это не только вопрос выживания, но и важно в связи с тем, что Мадагаскар когда-то был житницей Индийского океана. "И мы убеждены, что с учетом этого нового направления нашей общей государственной политики Мадагаскар определенно станет одним из лидеров в области (производства продуктов — ред.) питания", — заявила Рафарававитафика на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Также она добавила, что Мадагаскару важно сосредоточиться на преобразовании сельскохозяйственного сектора экономики для решения вопроса продовольственного о6еспечения. По ее словам, первое, что сейчас делают в стране — занимаются внедрением и интеграцией новых методов ведения сельского хозяйства, включая очень устойчивые семена, использование удобрений для жителей сел и фермеров. "Для Мадагаскара сейчас действительно важно сосредоточиться на обеспечении продовольствием", — заявила министр. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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африка, рис
Экономика, АФРИКА, рис
19:19 10.11.2024
 
Мадагаскар планирует стать крупнейшим производителем риса в Африке

Рафарававитафика: Мадагаскар хочет стать крупнейшим производителем риса в Африке

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
© Unsplash/Pierre Bamin
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Преобразования в сфере сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы он стал крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка продовольствия. Об этом заявила РИА Новости министр иностранных дел Мадагаскара Расата Рафарававитафика.
По ее словам, сейчас страна является третьим производителем риса в на континенте после Нигерии и Египта, поэтому одна из ее основных целей — стать первой. Министр отметила, что это не только вопрос выживания, но и важно в связи с тем, что Мадагаскар когда-то был житницей Индийского океана.
"И мы убеждены, что с учетом этого нового направления нашей общей государственной политики Мадагаскар определенно станет одним из лидеров в области (производства продуктов — ред.) питания", — заявила Рафарававитафика на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Также она добавила, что Мадагаскару важно сосредоточиться на преобразовании сельскохозяйственного сектора экономики для решения вопроса продовольственного о6еспечения. По ее словам, первое, что сейчас делают в стране — занимаются внедрением и интеграцией новых методов ведения сельского хозяйства, включая очень устойчивые семена, использование удобрений для жителей сел и фермеров.
"Для Мадагаскара сейчас действительно важно сосредоточиться на обеспечении продовольствием", — заявила министр.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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