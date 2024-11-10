https://1prime.ru/20241110/marketpleys-852665290.html

Маркетплейсы захватывает одна необычная категория товаров

Маркетплейсы захватывает одна необычная категория товаров - 10.11.2024, ПРАЙМ

Маркетплейсы захватывает одна необычная категория товаров

На маркетплейсах может появиться новая категория товаров, которые вызывают повышенный интерес у покупателей – так называемые "WOW-товары", вызывающие... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T03:03+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. На маркетплейсах может появиться новая категория товаров, которые вызывают повышенный интерес у покупателей – так называемые "WOW-товары", вызывающие нестандартную реакцию, говорится в исследовании СберМаркетинга."Речь идет о нестандартных вещах или продуктах, предназначение которых вызывать бурную позитивную реакцию: "Ух ты! Вот это да! Вау!" Поэтому они так и называются", - говорится в исследовании.Эти товары рассчитаны на креативных людей, для которых выбор подарка не простая формальность, а настоящее творчество. Это люди, которые любят удивлять и создавать атмосферу праздника.По оценке авторов исследования, 61% опрошенных готовы покупать WOW-товары, а 38%, узнав, что это за товар, заявили, что тоже хотят покупать такие вещи. Интересно, что у людей в возрасте 35 – 44 года чаще остальных возникает желание удивлять своими подарками, причём несколько раз в год — они составляют 66% опрошенных.Еще один удивительный результат – повышенная креативность женщин. Среди них 66% выбирают WOW-товар вместо традиционного наскучившего подарка против 57% мужчин.Получать такие подарки готовы 34% респондентов, а 37% опрошенных ответили, что скорее "да", чем "нет". И только 6% категорически сказали "нет".По данным Мегамаркета за один июль 2024 года продажа отдельных WOW-товаров выросла на 375%. Лидером продаж в сегменте креативных подарков стала гигиеническая помада в форме всем известной конфеты на палочке. Другим популярным WOW - товаром стал мем-герой капибара. Уровень продаж невозмутимых зверьков из плюша и аксессуаров с их изображением вырос более чем на 300%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркетплейс, цены, товары