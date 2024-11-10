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Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему

Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему - 10.11.2024, ПРАЙМ

Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему

Ректору Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александру Борзову вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции, заявили в... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T15:35+0300

2024-11-10T15:35+0300

2024-11-10T15:35+0300

мошенничество

санкт-петербург

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - ПРАЙМ. Ректору Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александру Борзову вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции, заявили в объединенной пресс-службе судов города. "Борзову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 5 января 2025 года", - следует из заявления пресс-службы ведомства. Сообщается, что Борзов участвовал в организации незаконной миграции в составе группы лиц. Схема заключалась в якобы приглашении иностранных лиц на учебу в университет, а также оформлении всех необходимых для пребывания в России документов. Само же обучение не проводилось, подчеркнул источник. В ходе незаконной деятельности документы получили граждане Египта, Сирии и Туркмении, а также ряда арабских стран.

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санкт-петербург, мигранты