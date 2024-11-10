https://1prime.ru/20241110/mir-852714639.html

"Выгодно отличает": Песков назвал главное преимущество Трампа для России

"Выгодно отличает": Песков назвал главное преимущество Трампа для России - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Выгодно отличает": Песков назвал главное преимущество Трампа для России

Стремление урегулировать украинский конфликт мирным путем выгодно отличает Дональда Трампа, ставшего по результатам прошедших 5 ноября выборов в США новым... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T13:58+0300

2024-11-10T13:58+0300

2024-11-10T14:04+0300

политика

дмитрий песков

дональд трамп

россия

сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стремление урегулировать украинский конфликт мирным путем выгодно отличает Дональда Трампа, ставшего по результатам прошедших 5 ноября выборов в США новым американским президентом, от действующей администрации, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с интервью опубликовано в его Telegram-канале. Он также отметил, что дальнейшее развитие событий в отношениях двух государств предсказать сложно. Кроме того, отвечая на вопрос о значении президентских выборов в Штатах для мира, пресс-секретарь заявил, что они вряд ли окажут серьезное влияние. В это же время, подчеркнул Песков, большую роль сыграют доминирующие на сегодняшний день тенденции.

https://1prime.ru/20241110/evropa-852713463.html

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дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша