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В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог

В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог

Туристический налог ввели в Старорусском районе Новгородской области с 1 января 2025 года, его минимальная сумма составит не менее ста рублей за сутки... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T19:41+0300

2024-11-10T19:41+0300

2024-11-10T19:41+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристический налог ввели в Старорусском районе Новгородской области с 1 января 2025 года, его минимальная сумма составит не менее ста рублей за сутки проживания, сообщила глава района Елена Комарова. Она уточнила, что такое решение приняли депутаты. Туристический налог – это косвенный налог, который добавляется к стоимости проживания. "С 1 января 2025 года на территории города Старая Русса и в семи сельских поселениях Старорусского района вводится туристический налог... Ставка туристического налога в 2025 году установлена в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки проживания", - сообщила Комарова на своей странице в "ВКонтакте". По её словам, в Старой Руссе находится два санатория и три гостиницы, ещё одна - в Ивановском сельском поселении. Ожидается, что от туристического налога бюджет получит около двух миллионов рублей. Эти деньги пойдут на содержание и улучшение инфраструктуры города, включая дороги, общественные пространства, парки и другие объекты. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам . Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода и посёлка Любытино. Теперь на территории региона три муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.

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россия, великий новгород, туристический налог, внутренний туризм