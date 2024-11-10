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В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог - 10.11.2024, ПРАЙМ
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В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог
В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог
Туристический налог ввели в Старорусском районе Новгородской области с 1 января 2025 года, его минимальная сумма составит не менее ста рублей за сутки... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T19:41+0300
2024-11-10T19:41+0300
экономика
россия
великий новгород
туристический налог
внутренний туризм
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристический налог ввели в Старорусском районе Новгородской области с 1 января 2025 года, его минимальная сумма составит не менее ста рублей за сутки проживания, сообщила глава района Елена Комарова. Она уточнила, что такое решение приняли депутаты. Туристический налог – это косвенный налог, который добавляется к стоимости проживания. "С 1 января 2025 года на территории города Старая Русса и в семи сельских поселениях Старорусского района вводится туристический налог... Ставка туристического налога в 2025 году установлена в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки проживания", - сообщила Комарова на своей странице в "ВКонтакте". По её словам, в Старой Руссе находится два санатория и три гостиницы, ещё одна - в Ивановском сельском поселении. Ожидается, что от туристического налога бюджет получит около двух миллионов рублей. Эти деньги пойдут на содержание и улучшение инфраструктуры города, включая дороги, общественные пространства, парки и другие объекты. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам . Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода и посёлка Любытино. Теперь на территории региона три муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
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россия, великий новгород, туристический налог, внутренний туризм
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, туристический налог, внутренний туризм
19:41 10.11.2024
 
В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог

В Старорусском районе Новгородской области ввели туристический налог с 2025 года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - ПРАЙМ. Туристический налог ввели в Старорусском районе Новгородской области с 1 января 2025 года, его минимальная сумма составит не менее ста рублей за сутки проживания, сообщила глава района Елена Комарова.
Она уточнила, что такое решение приняли депутаты. Туристический налог – это косвенный налог, который добавляется к стоимости проживания.
"С 1 января 2025 года на территории города Старая Русса и в семи сельских поселениях Старорусского района вводится туристический налог... Ставка туристического налога в 2025 году установлена в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки проживания", - сообщила Комарова на своей странице в "ВКонтакте".
По её словам, в Старой Руссе находится два санатория и три гостиницы, ещё одна - в Ивановском сельском поселении. Ожидается, что от туристического налога бюджет получит около двух миллионов рублей. Эти деньги пойдут на содержание и улучшение инфраструктуры города, включая дороги, общественные пространства, парки и другие объекты.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам . Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода и посёлка Любытино. Теперь на территории региона три муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
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