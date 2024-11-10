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Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО
Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести страну из Североатлантического альянса в обход конгресса, сообщает издание... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T09:33+0300
2024-11-10T09:33+0300
2024-11-10T09:33+0300
политика
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести страну из Североатлантического альянса в обход конгресса, сообщает издание Politico со ссылкой на американских юристов.Сторонники членства в военном блоке надеются на сдерживание скептически настроенного в отношении НАТО республиканца посредством одного из недавно принятых законов. Так, согласно правилам, президент должен согласовать решение по выходу из альянса с американским конгрессом. В издании отметили - Трамп может обойти закон, сославшись на исключительные полномочия главы Белого дома во принятии решений по внешней политике страны. Оспорить такое заявление конгрессмены смогут лишь в суде, однако преобладание республиканцев в Сенате может помешать ходу дела.
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сша, нато, дональд трамп
Политика, США, НАТО, Дональд Трамп
Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО
Politico: Трамп может вывести США из НАТО в обход конгресса
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести страну из Североатлантического альянса в обход конгресса, сообщает издание Politico со ссылкой на американских юристов.
Сторонники членства в военном блоке надеются на сдерживание скептически настроенного в отношении НАТО республиканца посредством одного из недавно принятых законов. Так, согласно правилам, президент должен согласовать решение по выходу из альянса с американским конгрессом.
В издании отметили - Трамп может обойти закон, сославшись на исключительные полномочия главы Белого дома во принятии решений по внешней политике страны. Оспорить такое заявление конгрессмены смогут лишь в суде, однако преобладание республиканцев в Сенате может помешать ходу дела.
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