https://1prime.ru/20241110/nato-852711647.html

Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО

Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО - 10.11.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести страну из Североатлантического альянса в обход конгресса, сообщает издание... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T09:33+0300

2024-11-10T09:33+0300

2024-11-10T09:33+0300

политика

сша

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести страну из Североатлантического альянса в обход конгресса, сообщает издание Politico со ссылкой на американских юристов.Сторонники членства в военном блоке надеются на сдерживание скептически настроенного в отношении НАТО республиканца посредством одного из недавно принятых законов. Так, согласно правилам, президент должен согласовать решение по выходу из альянса с американским конгрессом. В издании отметили - Трамп может обойти закон, сославшись на исключительные полномочия главы Белого дома во принятии решений по внешней политике страны. Оспорить такое заявление конгрессмены смогут лишь в суде, однако преобладание республиканцев в Сенате может помешать ходу дела.

https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html

сша

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сша, нато, дональд трамп