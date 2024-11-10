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В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России

В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России

Горнодобывающая промышленность Нигера открыта для сотрудничества с государственными и частными российскими компаниями, заявил РИА Новости министр... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:00+0300

2024-11-10T17:00+0300

2024-11-10T17:00+0300

экономика

россия

нигер

добыча

полезные ископаемые

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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Горнодобывающая промышленность Нигера открыта для сотрудничества с государственными и частными российскими компаниями, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы полностью открыты... для приема российских компаний, как государственных, так и частных в Нигере в рамках горнодобывающей деятельности и в соответствии с нашим горнодобывающим законодательством", - заявил министр на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Также он отметил, что ранее Россия не имела возможности развивать сотрудничество с Нигером в этой сфере. "Ранее произошло то, что Россию фактически лишили возможности претендовать на получение определенных разрешений на эксплуатацию или геологоразведку в нашей стране. Сотрудничество между Россией и Нигером практически умирало во всех сферах. Сегодня это сотрудничество возрождается", - подчеркнул Абарчи.Он также сообщил, что Нигер ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере,."Речь идет о том, чтобы обсудить возможность получения разрешений на добычу полезных ископаемых, будь то разрешения на геологоразведку или разрешения на эксплуатацию, или другие вопросы, которые касаются этой компании и в которых она заинтересована в Нигере", - сказал министр.Абарчи отметил, что встречи с представителями российской госкорпорации состоялись несколько месяцев назад, и их продолжение запланировано на полях форума партнерства "Россия – Африка".Министерская конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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россия, нигер, добыча, полезные ископаемые