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В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России - 10.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России
В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России
Горнодобывающая промышленность Нигера открыта для сотрудничества с государственными и частными российскими компаниями, заявил РИА Новости министр... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:00+0300
2024-11-10T17:00+0300
экономика
россия
нигер
добыча
полезные ископаемые
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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Горнодобывающая промышленность Нигера открыта для сотрудничества с государственными и частными российскими компаниями, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы полностью открыты... для приема российских компаний, как государственных, так и частных в Нигере в рамках горнодобывающей деятельности и в соответствии с нашим горнодобывающим законодательством", - заявил министр на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Также он отметил, что ранее Россия не имела возможности развивать сотрудничество с Нигером в этой сфере. "Ранее произошло то, что Россию фактически лишили возможности претендовать на получение определенных разрешений на эксплуатацию или геологоразведку в нашей стране. Сотрудничество между Россией и Нигером практически умирало во всех сферах. Сегодня это сотрудничество возрождается", - подчеркнул Абарчи.Он также сообщил, что Нигер ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере,."Речь идет о том, чтобы обсудить возможность получения разрешений на добычу полезных ископаемых, будь то разрешения на геологоразведку или разрешения на эксплуатацию, или другие вопросы, которые касаются этой компании и в которых она заинтересована в Нигере", - сказал министр.Абарчи отметил, что встречи с представителями российской госкорпорации состоялись несколько месяцев назад, и их продолжение запланировано на полях форума партнерства "Россия – Африка".Министерская конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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россия, нигер, добыча, полезные ископаемые
Экономика, РОССИЯ, НИГЕР, добыча, полезные ископаемые
17:00 10.11.2024
 
В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России

Абарчи: Нигер открыт для российских компаний в горнодобывающей сфере

CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / NigerНигер
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / Niger
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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Горнодобывающая промышленность Нигера открыта для сотрудничества с государственными и частными российскими компаниями, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Мы полностью открыты... для приема российских компаний, как государственных, так и частных в Нигере в рамках горнодобывающей деятельности и в соответствии с нашим горнодобывающим законодательством", - заявил министр на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка".
Также он отметил, что ранее Россия не имела возможности развивать сотрудничество с Нигером в этой сфере.
"Ранее произошло то, что Россию фактически лишили возможности претендовать на получение определенных разрешений на эксплуатацию или геологоразведку в нашей стране. Сотрудничество между Россией и Нигером практически умирало во всех сферах. Сегодня это сотрудничество возрождается", - подчеркнул Абарчи.
Он также сообщил, что Нигер ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере,.
"Речь идет о том, чтобы обсудить возможность получения разрешений на добычу полезных ископаемых, будь то разрешения на геологоразведку или разрешения на эксплуатацию, или другие вопросы, которые касаются этой компании и в которых она заинтересована в Нигере", - сказал министр.
Абарчи отметил, что встречи с представителями российской госкорпорации состоялись несколько месяцев назад, и их продолжение запланировано на полях форума партнерства "Россия – Африка".
Министерская конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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16:42
 
ЭкономикаРОССИЯНИГЕРдобычаполезные ископаемые
 
 
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