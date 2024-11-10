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Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым - 10.11.2024, ПРАЙМ
Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
То, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться озвученных в своей предвыборной кампании заявлений является менее предсказуемым, чем... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T14:21+0300
2024-11-10T14:21+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. То, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться озвученных в своей предвыборной кампании заявлений является менее предсказуемым, чем линия нынешней администрации США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Менее предсказуемо, насколько он (Трамп — ред.) будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании", — сказал Песков, сравнивая Трампа и линию действующей в Вашингтоне администрации. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Пресс-секретарь призвал ждать и вместе наблюдать, "тем временем, занимаясь своими делами".Песков также отметил, что президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Камала Харрис, а также "линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом" были предсказуемы. В сравнении с ними Трамп менее предсказуем, добавил он.Президент РФ Владимир Путин во ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре заявил, что Москва поддержит Харрис по совету Байдена. Путин отметил, что у Харрис заразительный смех, который свидетельствует, что у нее все хорошо.
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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, камала харрис
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Песков: выполнение Трампом обещаний менее предсказуемо, чем позиция демократов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. То, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться озвученных в своей предвыборной кампании заявлений является менее предсказуемым, чем линия нынешней администрации США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Менее предсказуемо, насколько он (Трамп — ред.) будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании", — сказал Песков, сравнивая Трампа и линию действующей в Вашингтоне администрации. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Пресс-секретарь призвал ждать и вместе наблюдать, "тем временем, занимаясь своими делами".
Песков также отметил, что президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Камала Харрис, а также "линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом" были предсказуемы. В сравнении с ними Трамп менее предсказуем, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре заявил, что Москва поддержит Харрис по совету Байдена. Путин отметил, что у Харрис заразительный смех, который свидетельствует, что у нее все хорошо.
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией