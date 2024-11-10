https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html

"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев

"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев

Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T09:16+0300

2024-11-10T09:16+0300

2024-11-10T09:18+0300

политика

сша

мария захарова

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg

СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Американское общество больное, он (Дональд Трамп - прим. ред.) так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой", - объяснила дипломат, отметив, что такая оценка является более реалистичной. Кроме того, именно данные обстоятельства определят дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнула она. Захарова отметила, что история взаимодействия государств была отмечена и "прекрасными моментами сотрудничества, которые должны оставаться ориентиром в дальнейшем построении отношений. Этому, однако, препятствует русофобская политика американских элит.

https://1prime.ru/20241110/boloto-852710900.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мария захарова, дональд трамп