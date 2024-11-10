Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/obschestvo-852711290.html
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T09:16+0300
2024-11-10T09:18+0300
политика
сша
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Американское общество больное, он (Дональд Трамп - прим. ред.) так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой", - объяснила дипломат, отметив, что такая оценка является более реалистичной. Кроме того, именно данные обстоятельства определят дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнула она. Захарова отметила, что история взаимодействия государств была отмечена и "прекрасными моментами сотрудничества, которые должны оставаться ориентиром в дальнейшем построении отношений. Этому, однако, препятствует русофобская политика американских элит.
https://1prime.ru/20241110/boloto-852710900.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c84a87f9690d5efd0fdc3d3c1e2a832a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мария захарова, дональд трамп
Политика, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
09:16 10.11.2024 (обновлено: 09:18 10.11.2024)
 
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев

Захарова: надо отдать должное Трампу, который признает, что американское общество больное

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Американское общество больное, он (Дональд Трамп - прим. ред.) так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой", - объяснила дипломат, отметив, что такая оценка является более реалистичной. Кроме того, именно данные обстоятельства определят дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнула она.
Захарова отметила, что история взаимодействия государств была отмечена и "прекрасными моментами сотрудничества, которые должны оставаться ориентиром в дальнейшем построении отношений. Этому, однако, препятствует русофобская политика американских элит.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Вашингтонское болото": Пушков рассказал, что ожидает Трампа в Белом доме
08:36
 
ПолитикаСШАМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала