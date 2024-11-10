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"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T09:16+0300
2024-11-10T09:16+0300
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Американское общество больное, он (Дональд Трамп - прим. ред.) так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой", - объяснила дипломат, отметив, что такая оценка является более реалистичной. Кроме того, именно данные обстоятельства определят дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнула она. Захарова отметила, что история взаимодействия государств была отмечена и "прекрасными моментами сотрудничества, которые должны оставаться ориентиром в дальнейшем построении отношений. Этому, однако, препятствует русофобская политика американских элит.
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сша, мария захарова, дональд трамп
Политика, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
"Больное общество": Захарова похвалила Трампа за его оценку американцев
Захарова: надо отдать должное Трампу, который признает, что американское общество больное
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп трезво оценивает состояние американского общества, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Американское общество больное, он (Дональд Трамп - прим. ред.) так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой", - объяснила дипломат, отметив, что такая оценка является более реалистичной. Кроме того, именно данные обстоятельства определят дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона, подчеркнула она.
Захарова отметила, что история взаимодействия государств была отмечена и "прекрасными моментами сотрудничества, которые должны оставаться ориентиром в дальнейшем построении отношений. Этому, однако, препятствует русофобская политика американских элит.
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