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Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты - 10.11.2024, ПРАЙМ
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует | 10.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует из заявления Росавиации."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - объяснили в ведомстве.Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
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Происшествия, МОСКВА
11:13 10.11.2024 (обновлено: 11:17 10.11.2024)
 
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты

Росавиация: ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты

© Unsplash / VOO QQQАэропорт
Аэропорт
© Unsplash / VOO QQQ
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует из заявления Росавиации.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - объяснили в ведомстве.
Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
Самолет, перелет
В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА
10:29
 
ПроисшествияМОСКВА
 
 
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