https://1prime.ru/20241110/ogranicheniya-852712659.html
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты - 10.11.2024, ПРАЙМ
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T11:13+0300
2024-11-10T11:13+0300
2024-11-10T11:17+0300
происшествия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/86/837068652_0:0:7361:4141_1920x0_80_0_0_ca9d795cb228997f1cdb33491f49eb25.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует из заявления Росавиации."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - объяснили в ведомстве.Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
https://1prime.ru/20241110/ataka-852712149.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/86/837068652_174:0:6723:4912_1920x0_80_0_0_c86ce6456b2c1feaf1676831c424652c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
Росавиация: ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует из заявления Росавиации.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - объяснили в ведомстве.
Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА