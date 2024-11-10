https://1prime.ru/20241110/ogranicheniya-852712659.html

Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты

Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты - 10.11.2024, ПРАЙМ

Ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняты

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T11:13+0300

2024-11-10T11:13+0300

2024-11-10T11:17+0300

происшествия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/86/837068652_0:0:7361:4141_1920x0_80_0_0_ca9d795cb228997f1cdb33491f49eb25.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты введенные ранее в связи с массированной атакой БПЛА ограничения на прием и вылет воздушных судов, следует из заявления Росавиации."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - объяснили в ведомстве.Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.

https://1prime.ru/20241110/ataka-852712149.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва