Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/otvet-852714151.html
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского
Передача киевскому режиму замороженных российских активов грозит мощным ответом со стороны Москвы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:24+0300
2024-11-10T13:24+0300
политика
владимир зеленский
замороженные российские активы
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Передача киевскому режиму замороженных российских активов грозит мощным ответом со стороны Москвы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальной сети X.Ранее Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву 300 миллиардов долларов замороженных активов России на случай прекращения американской поддержки. "Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — подчеркнул Филиппо.Он также призвал французское правительство как можно скорее остановить финансирование Украины и отказаться от участия в конфликте.
https://1prime.ru/20241110/evropa-852713463.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, замороженные российские активы, европа
Политика, Владимир Зеленский, замороженные российские активы, ЕВРОПА
13:24 10.11.2024
 
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского

Филиппо: передача суверенных активов РФ Киеву повлечет ужасающий ответ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Передача киевскому режиму замороженных российских активов грозит мощным ответом со стороны Москвы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву 300 миллиардов долларов замороженных активов России на случай прекращения американской поддержки. "Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — подчеркнул Филиппо.
Он также призвал французское правительство как можно скорее остановить финансирование Украины и отказаться от участия в конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Начал понимать": в Европе рассказали о реакции Зеленского на победу Трампа
12:12
 
ПолитикаВладимир Зеленскийзамороженные российские активыЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала