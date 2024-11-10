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"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского
Передача киевскому режиму замороженных российских активов грозит мощным ответом со стороны Москвы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:24+0300
2024-11-10T13:24+0300
2024-11-10T13:24+0300
политика
владимир зеленский
замороженные российские активы
европа
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Передача киевскому режиму замороженных российских активов грозит мощным ответом со стороны Москвы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальной сети X.Ранее Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву 300 миллиардов долларов замороженных активов России на случай прекращения американской поддержки. "Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — подчеркнул Филиппо.Он также призвал французское правительство как можно скорее остановить финансирование Украины и отказаться от участия в конфликте.
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владимир зеленский, замороженные российские активы, европа
Политика, Владимир Зеленский, замороженные российские активы, ЕВРОПА
"Это воровство!": во Франции резко ответили на требование Зеленского
Филиппо: передача суверенных активов РФ Киеву повлечет ужасающий ответ