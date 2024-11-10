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Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто
Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто - 10.11.2024, ПРАЙМ
Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто
С наступлением холодного времени года многие автолюбители сталкиваются с вопросом: когда лучше включить обогреватель салона - сразу после запуска двигателя или... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:03+0300
2024-11-10T10:03+0300
эксперты
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. С наступлением холодного времени года многие автолюбители сталкиваются с вопросом: когда лучше включить обогреватель салона - сразу после запуска двигателя или спустя несколько минут? Эксперт объяснил изданию "Тарантас-ньюс", как не навредить своему авто этим действием.Так, он рассказал, что мощность обогрева печки в салоне напрямую зависит от температуры мотора. Пока двигатель не прогрелся, он не сможет дать достаточное количество тепла для салона. Кроме того, отметил эксперт, включение обогревателя сразу после запуска мотора может только замедлить процесс передачи тепла внутрь автомобиля.Специалист предупреждает - работа двигателя "на холодную" отразится на его работе. Именно поэтому печку в салоне стоит включать лишь тогда, когда сам двигатель успел прогреться до 40-50 градусов, что занимает в среднем до 5 минут. Температуру же обогревания стоит повышать плавно и без резких скачков, чтобы сохранить работоспособность приборов, заключил механик.
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эксперты
эксперты
10:03 10.11.2024
 
Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто

"Тарантас-ньюс": механик научил, как не навредить двигателю обогревом салона

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосквич 6
Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. С наступлением холодного времени года многие автолюбители сталкиваются с вопросом: когда лучше включить обогреватель салона - сразу после запуска двигателя или спустя несколько минут? Эксперт объяснил изданию "Тарантас-ньюс", как не навредить своему авто этим действием.
Так, он рассказал, что мощность обогрева печки в салоне напрямую зависит от температуры мотора. Пока двигатель не прогрелся, он не сможет дать достаточное количество тепла для салона. Кроме того, отметил эксперт, включение обогревателя сразу после запуска мотора может только замедлить процесс передачи тепла внутрь автомобиля.
Специалист предупреждает - работа двигателя "на холодную" отразится на его работе. Именно поэтому печку в салоне стоит включать лишь тогда, когда сам двигатель успел прогреться до 40-50 градусов, что занимает в среднем до 5 минут. Температуру же обогревания стоит повышать плавно и без резких скачков, чтобы сохранить работоспособность приборов, заключил механик.
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
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