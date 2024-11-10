https://1prime.ru/20241110/pechka-852711901.html

Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто

Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто - 10.11.2024, ПРАЙМ

Грозит поломкой. Эксперт рассказал, как правильно включать печку в авто

С наступлением холодного времени года многие автолюбители сталкиваются с вопросом: когда лучше включить обогреватель салона - сразу после запуска двигателя или... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T10:03+0300

2024-11-10T10:03+0300

2024-11-10T10:03+0300

эксперты

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/49/842504979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a954a296cc596c6310dad6201686ff.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. С наступлением холодного времени года многие автолюбители сталкиваются с вопросом: когда лучше включить обогреватель салона - сразу после запуска двигателя или спустя несколько минут? Эксперт объяснил изданию "Тарантас-ньюс", как не навредить своему авто этим действием.Так, он рассказал, что мощность обогрева печки в салоне напрямую зависит от температуры мотора. Пока двигатель не прогрелся, он не сможет дать достаточное количество тепла для салона. Кроме того, отметил эксперт, включение обогревателя сразу после запуска мотора может только замедлить процесс передачи тепла внутрь автомобиля.Специалист предупреждает - работа двигателя "на холодную" отразится на его работе. Именно поэтому печку в салоне стоит включать лишь тогда, когда сам двигатель успел прогреться до 40-50 градусов, что занимает в среднем до 5 минут. Температуру же обогревания стоит повышать плавно и без резких скачков, чтобы сохранить работоспособность приборов, заключил механик.

https://1prime.ru/20241110/vklad-852694804.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксперты