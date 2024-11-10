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В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией
Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T14:10+0300
2024-11-10T14:10+0300
2024-11-10T14:11+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет реализовывать свой плану по достижению поставленных ею целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, можно сколько угодно рассуждать о дальнейшей политике Трампа в отношении Москвы, но "лучше этот хлеб оставить американистам, политологам". "Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с Москвой. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией
Песков: рассуждения о том, дадут ли Трампу работать, лучше оставить экспертам
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет реализовывать свой плану по достижению поставленных ею целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, можно сколько угодно рассуждать о дальнейшей политике Трампа в отношении Москвы, но "лучше этот хлеб оставить американистам, политологам".
"Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с Москвой.
Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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