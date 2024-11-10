https://1prime.ru/20241110/peskov-852714788.html

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией

Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T14:10+0300

2024-11-10T14:10+0300

2024-11-10T14:11+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48ce21ffb3a25bdcc30b90592381e885.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет реализовывать свой плану по достижению поставленных ею целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, можно сколько угодно рассуждать о дальнейшей политике Трампа в отношении Москвы, но "лучше этот хлеб оставить американистам, политологам". "Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с Москвой. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://1prime.ru/20241110/mir-852714639.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков