Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241110/peskov-852714788.html
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией
Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T14:10+0300
2024-11-10T14:11+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48ce21ffb3a25bdcc30b90592381e885.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет реализовывать свой плану по достижению поставленных ею целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, можно сколько угодно рассуждать о дальнейшей политике Трампа в отношении Москвы, но "лучше этот хлеб оставить американистам, политологам". "Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с Москвой. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://1prime.ru/20241110/mir-852714639.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f0af7207b5787b367f56c6f3a718e3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
14:10 10.11.2024 (обновлено: 14:11 10.11.2024)
 
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу возможность работать с Россией

Песков: рассуждения о том, дадут ли Трампу работать, лучше оставить экспертам

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дискуссии о том, дадут ли занявшему пост президента США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Москвой, лучше оставить экспертам, Россия будет реализовывать свой плану по достижению поставленных ею целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, можно сколько угодно рассуждать о дальнейшей политике Трампа в отношении Москвы, но "лучше этот хлеб оставить американистам, политологам".
"Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с Москвой.
Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Прересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Выгодно отличает": Песков назвал главное преимущество Трампа для России
13:58
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала