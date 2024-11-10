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Санкции не мешают России проводить СВО, заявили в Белом доме

Санкции не мешают России проводить СВО, заявили в Белом доме - 10.11.2024, ПРАЙМ

Санкции не мешают России проводить СВО, заявили в Белом доме

Введенные против России санкции не лишили ее возможности вести специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News советник... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T21:09+0300

2024-11-10T21:09+0300

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Введенные против России санкции не лишили ее возможности вести специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции", — сказал он. Салливан отметил, что Вашингтон постарается предоставить Киеву всю согласованную помощь до конца президентского срока Джо Байдена. Речь идет о шести миллиардах долларов, добавил он. По его словам, до 20 января США отправят "все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс". Советник добавил, что в оставшееся время на посту президента США Байден постарается донести до конгресса важность продолжения оказания помощи Киеву. Занимавший пост президента США после выборов 2016 года Дональд Трамп, выиграл последние президентские выборы, состоявшиеся 5 ноября. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение. Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов согласно воле избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация намечена на 20 января.

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