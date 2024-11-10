https://1prime.ru/20241110/shokolad-852710759.html

Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года

Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года - 10.11.2024, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года

Россия за девять месяцев 2024 года нарастила поставки шоколада в Штаты в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T08:21+0300

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2024-11-10T08:24+0300

сша

россия

экспорт

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2024 года нарастила поставки шоколада в Штаты в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. С января текущего года российская сторона экспортировала шоколада на 1,7 миллиона долларов против 488,5 тысячи долларов за аналогичный период 2023 года. Такой же объем поставок был зафиксирован и в 2022 году.Всего, согласно данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев 2024 года поставила в другие страны мира 61 тысячу тонн продукта на 191 миллион долларов.США, в свою очередь, остаются крупнейшим импортером шоколада в мире. Главным поставщиком сладости в США за взятый период стала Канада, нарастившая поставки почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241110/gaz-852710606.html

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сша, россия, экспорт