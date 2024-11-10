Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/shokolad-852710759.html
Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года
Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года - 10.11.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года
Россия за девять месяцев 2024 года нарастила поставки шоколада в Штаты в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:21+0300
2024-11-10T08:24+0300
сша
россия
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2024 года нарастила поставки шоколада в Штаты в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. С января текущего года российская сторона экспортировала шоколада на 1,7 миллиона долларов против 488,5 тысячи долларов за аналогичный период 2023 года. Такой же объем поставок был зафиксирован и в 2022 году.Всего, согласно данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев 2024 года поставила в другие страны мира 61 тысячу тонн продукта на 191 миллион долларов.США, в свою очередь, остаются крупнейшим импортером шоколада в мире. Главным поставщиком сладости в США за взятый период стала Канада, нарастившая поставки почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241110/gaz-852710606.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, экспорт
США, РОССИЯ, экспорт
08:21 10.11.2024 (обновлено: 08:24 10.11.2024)
 
Россия увеличила поставки одного продукта в США в три раза с начала года

Россия за 9 месяцев более чем втрое увеличила поставки шоколада в США

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2024 года нарастила поставки шоколада в Штаты в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
С января текущего года российская сторона экспортировала шоколада на 1,7 миллиона долларов против 488,5 тысячи долларов за аналогичный период 2023 года. Такой же объем поставок был зафиксирован и в 2022 году.
Всего, согласно данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев 2024 года поставила в другие страны мира 61 тысячу тонн продукта на 191 миллион долларов.
США, в свою очередь, остаются крупнейшим импортером шоколада в мире. Главным поставщиком сладости в США за взятый период стала Канада, нарастившая поставки почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиарда долларов.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Россия нарастила поставки газа в Казахстан до рекордных объемов
08:06
 
СШАРОССИЯэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала