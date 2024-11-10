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"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ
Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:38+0300
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2024-11-10T15:39+0300
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо. "Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00мск.
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мвф, буркина-фасо
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ
Траоре: Буркина-Фасо входит в "серый" список МВФ, это нужно пересмотреть
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре.
Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо.
"Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 17.00мск.