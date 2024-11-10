Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/spisok-852716078.html
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ
Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:38+0300
2024-11-10T15:39+0300
мвф
буркина-фасо
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо. "Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00мск.
https://1prime.ru/20241110/obeschaniya-852715026.html
буркина-фасо
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, буркина-фасо
МВФ, БУРКИНА-ФАСО
15:38 10.11.2024 (обновлено: 15:39 10.11.2024)
 
"Надо пересмотреть": в Буркина-Фасо жестко ответили на классификацию МВФ

Траоре: Буркина-Фасо входит в "серый" список МВФ, это нужно пересмотреть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре.
Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо.
"Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
14:21
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00мск.
 
МВФБУРКИНА-ФАСО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала