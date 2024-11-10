Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/stipendiya-852713033.html
Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов
Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов - 10.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов
Правительство России утвердило стипендию имени Г.И.Невельского в размере 30 тысяч рублей, которую будут получать лучшие студенты очных отделений вузов в... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T11:31+0300
2024-11-10T11:33+0300
стипендия
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/37/833953788_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_51fe1a83e8d23c77f896bf244e1f3146.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стипендию имени Г.И.Невельского в размере 30 тысяч рублей, которую будут получать лучшие студенты очных отделений вузов в дальневосточном федеральном округе, сообщили в российском кабмине. "Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И.Невельского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина РФ. Отмечается, что ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для "студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов единого государственного экзамена по профильному общеобразовательному предмету". Также стипендии будут выплачиваться студентам, которые до поступления в вуз стали победителями и призёрами олимпиад для школьников. В кабмине уточнили, что для сохранения стипендии при переводе на второй и последующие курсы необходимо по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, получатели стипендии должны иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийской или международной олимпиаде либо ином конкурсе. "Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов. Отбором будущих стипендиатов займутся учёные советы образовательных организаций", - добавили в кабмине.
https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/37/833953788_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fea9270c6174e9372bc69ed5038c75ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стипендия
стипендия
11:31 10.11.2024 (обновлено: 11:33 10.11.2024)
 
Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов

Кабмин РФ утвердил стипендию в 30 тысяч рублей для лучших студентов дальневосточных вузов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ аудитории Новосибирского педагогического университета
В аудитории Новосибирского педагогического университета - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стипендию имени Г.И.Невельского в размере 30 тысяч рублей, которую будут получать лучшие студенты очных отделений вузов в дальневосточном федеральном округе, сообщили в российском кабмине.
"Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И.Невельского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина РФ.
Отмечается, что ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для "студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов единого государственного экзамена по профильному общеобразовательному предмету". Также стипендии будут выплачиваться студентам, которые до поступления в вуз стали победителями и призёрами олимпиад для школьников.
В кабмине уточнили, что для сохранения стипендии при переводе на второй и последующие курсы необходимо по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, получатели стипендии должны иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийской или международной олимпиаде либо ином конкурсе.
Автомобиль LADA Vesta - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Еще дешевле: российский автогигант покорил рынок Белоруссии низкой ценой
10:43
"Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов. Отбором будущих стипендиатов займутся учёные советы образовательных организаций", - добавили в кабмине.
 
стипендия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала