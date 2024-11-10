https://1prime.ru/20241110/stipendiya-852713033.html

Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов

Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов - 10.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин назвал размер стипендии для лучших студентов дальневосточных вузов

Правительство России утвердило стипендию имени Г.И.Невельского в размере 30 тысяч рублей, которую будут получать лучшие студенты очных отделений вузов в... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T11:31+0300

2024-11-10T11:31+0300

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стипендия

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стипендию имени Г.И.Невельского в размере 30 тысяч рублей, которую будут получать лучшие студенты очных отделений вузов в дальневосточном федеральном округе, сообщили в российском кабмине. "Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И.Невельского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина РФ. Отмечается, что ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для "студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов единого государственного экзамена по профильному общеобразовательному предмету". Также стипендии будут выплачиваться студентам, которые до поступления в вуз стали победителями и призёрами олимпиад для школьников. В кабмине уточнили, что для сохранения стипендии при переводе на второй и последующие курсы необходимо по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, получатели стипендии должны иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийской или международной олимпиаде либо ином конкурсе. "Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов. Отбором будущих стипендиатов займутся учёные советы образовательных организаций", - добавили в кабмине.

https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html

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