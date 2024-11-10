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Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу
Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:50+0300
2024-11-10T17:50+0300
2024-11-10T17:50+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах страны, сообщает издание ABC News.Таким образом, республиканец получил в сумме 93 голоса от неопределившихся штатов. Всего в ходе выборов Дональд Трамп набрал 312 голосов, его оппонент - демократка Камала Харрис - получила 226 голосов.
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дональд трамп, камала харрис, сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу
ABC News: Трамп победил во всех колеблющихся штатах