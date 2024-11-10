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Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу - 10.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241110/tramp-852718394.html
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу
Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:50+0300
2024-11-10T17:50+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
сша
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах страны, сообщает издание ABC News.Таким образом, республиканец получил в сумме 93 голоса от неопределившихся штатов. Всего в ходе выборов Дональд Трамп набрал 312 голосов, его оппонент - демократка Камала Харрис - получила 226 голосов.
https://1prime.ru/20241110/administratsiya-852717556.html
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дональд трамп, камала харрис, сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
17:50 10.11.2024
 
Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу

ABC News: Трамп победил во всех колеблющихся штатах

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах страны, сообщает издание ABC News.
Таким образом, республиканец получил в сумме 93 голоса от неопределившихся штатов.
Всего в ходе выборов Дональд Трамп набрал 312 голосов, его оппонент - демократка Камала Харрис - получила 226 голосов.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Трамп формирует администрацию. На этот раз без "кровожадных монстров"
17:09
 
Выборы в СШАДональд ТрампКамала ХаррисСША
 
 
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