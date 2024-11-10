https://1prime.ru/20241110/tramp-852718394.html

Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу

Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу - 10.11.2024, ПРАЙМ

Стало известно, в скольких колеблющихся штатах Трамп забрал победу

Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:50+0300

2024-11-10T17:50+0300

2024-11-10T17:50+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, ставший новым президентом США по итогам прошедших 5 ноября выборов, получил большинство голосов избирателей во всех семи колеблющихся штатах страны, сообщает издание ABC News.Таким образом, республиканец получил в сумме 93 голоса от неопределившихся штатов. Всего в ходе выборов Дональд Трамп набрал 312 голосов, его оппонент - демократка Камала Харрис - получила 226 голосов.

https://1prime.ru/20241110/administratsiya-852717556.html

сша

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дональд трамп, камала харрис, сша