https://1prime.ru/20241110/tramp-852721074.html

Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным, пишет WP

Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным, пишет WP - 10.11.2024, ПРАЙМ

Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным, пишет WP

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в четверг созвонился с президентом России Владимиром Путиным, утверждает американское издание Washington... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T23:22+0300

2024-11-10T23:22+0300

2024-11-10T23:33+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в четверг созвонился с президентом России Владимиром Путиным, утверждает американское издание Washington Post со ссылкой на источники. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что готовность к контактам с Трампом сохраняется, в четверг она была акцентирована Путиным, при этом конкретики нет. В материале сказано со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией, что Трамп поговорил с Путиным в четверг и "это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как Трамп победил на выборах". При этом официального подтверждения информации газете не поступало. Авторы материала утверждают, что Трамп в разговоре призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, он якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта, говорится в материале. Отмечается, что Трамп в частном порядке сигнализировал о том, что он бы поддержал мирную сделку, при которой Россия удержит ряд территорий. Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон при новой администрации Трампа не будет поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", это нереалистичная позиция, так как полуостров для Украины потерян, приоритетом США станет прекращение конфликта.Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщало, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. При этом оно не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, но один из собеседников издания исключил, что это могут быть военные из США или миротворцы ООН. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20241110/krym-852715447.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, украина