https://1prime.ru/20241110/ukraina-852714261.html

СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным

СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным - 10.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным

Североатлантический альянс и всю систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, ставший по итогам прошедших выборов... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T13:32+0300

2024-11-10T13:32+0300

2024-11-10T13:41+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и всю систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, ставший по итогам прошедших выборов президентом Штатов, будет сотрудничать с российским лидером Владимиром Путиным в рамках разрешения украинского конфликта, сообщает колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. "Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (президентом России - прим. ред.) Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым", - считает он. Кроме того, отметил автор статьи, Джо Байден, чьи президентские полномочия закончатся в январе 2025 года, станет последним главой США, в политике которого безопасность Европы занимала место "жизненно важного" интереса Штатов. Теперь же ведущим вектором внешней политики станет противостояние с КНР, резюмировал Гастингс.

https://1prime.ru/20241110/evropa-852713463.html

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нато, сша, дональд трамп, европа