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СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным - 10.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным
СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным - 10.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным
Североатлантический альянс и всю систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, ставший по итогам прошедших выборов... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:32+0300
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политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и всю систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, ставший по итогам прошедших выборов президентом Штатов, будет сотрудничать с российским лидером Владимиром Путиным в рамках разрешения украинского конфликта, сообщает колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. "Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (президентом России - прим. ред.) Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым", - считает он. Кроме того, отметил автор статьи, Джо Байден, чьи президентские полномочия закончатся в январе 2025 года, станет последним главой США, в политике которого безопасность Европы занимала место "жизненно важного" интереса Штатов. Теперь же ведущим вектором внешней политики станет противостояние с КНР, резюмировал Гастингс.
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нато, сша, дональд трамп, европа
НАТО, Политика, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА
13:32 10.11.2024 (обновлено: 13:41 10.11.2024)
 
СМИ: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным

Bloomberg: НАТО ждет "мрачное будущее" в случае сотрудничества Трампа с Путиным по Украине

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс и всю систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, ставший по итогам прошедших выборов президентом Штатов, будет сотрудничать с российским лидером Владимиром Путиным в рамках разрешения украинского конфликта, сообщает колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.
"Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (президентом России - прим. ред.) Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым", - считает он.
Кроме того, отметил автор статьи, Джо Байден, чьи президентские полномочия закончатся в январе 2025 года, станет последним главой США, в политике которого безопасность Европы занимала место "жизненно важного" интереса Штатов. Теперь же ведущим вектором внешней политики станет противостояние с КНР, резюмировал Гастингс.
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ПолитикаНАТОСШАДональд ТрампЕВРОПА
 
 
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