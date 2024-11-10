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Вот чем опасно накопление банками слишком дорогих вкладов - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Вот чем опасно накопление банками слишком дорогих вкладов
Вот чем опасно накопление банками слишком дорогих вкладов - 10.11.2024, ПРАЙМ
Вот чем опасно накопление банками слишком дорогих вкладов
На сегодняшний день рисков банковской системы в России не наблюдается. Соответственно, нет и риска невозврата депозитов даже при текущих высоких ставках. Но что | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T02:02+0300
2024-11-10T02:02+0300
банковские вклады
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МОСКВА, 10 ноя- ПРАЙМ. На сегодняшний день рисков банковской системы в России не наблюдается. Соответственно, нет и риска невозврата депозитов даже при текущих высоких ставках. Но что будет если ЦБ сохранит высокую ставку на долгое время, рассказал агентству “Прайм” Сергей Алдонин, директор по работе с клиентами General Invest.На текущий момент юридические и физические лица на депозитах и на текущих счетах в банках разместили около 116 триллионов рублей. При этом банки выдали кредитов более чем на 120 триллионов рублей.С начала года сильно выросла доля депозитов физлиц - до 15 процентов, тогда как средства юрлиц росли меньшими темпами - на 6 процентов.Эксперт напоминает, что существенное увеличение депозитов физлиц связано с политикой ЦБ по борьбе с инфляцией, высокая ставка регулятора вынуждает банки увеличивать ставки по депозитам и население охотно несет деньги, размещает депозиты, при этом сокращая свои расходы."Ранее выданные кредиты банков позволяют им комфортно обслуживать текущий портфель депозитов, а на новые "более дорогие" деньги, банки выдают кредиты под более высокие ставки", - пояснил финансист.Риск банковской системы, по его мнению, может реализоваться в случае, если ЦБ будет поддерживать высокую ставку продолжительное время. Это вызовет рецессию в экономике, и компании не будут способны обслуживать свои долги."Но до этого пока далеко, и у банков есть запас прочности", - подытожил эксперт.
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банковские вклады, банки, эксклюзив
банковские вклады, Банки, Эксклюзив
02:02 10.11.2024
 
Вот чем опасно накопление банками слишком дорогих вкладов

Эксперт Алдонин: дорогие вклады могут стать опасными при долгой высокой ставке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя- ПРАЙМ. На сегодняшний день рисков банковской системы в России не наблюдается. Соответственно, нет и риска невозврата депозитов даже при текущих высоких ставках. Но что будет если ЦБ сохранит высокую ставку на долгое время, рассказал агентству “Прайм” Сергей Алдонин, директор по работе с клиентами General Invest.
На текущий момент юридические и физические лица на депозитах и на текущих счетах в банках разместили около 116 триллионов рублей. При этом банки выдали кредитов более чем на 120 триллионов рублей.
С начала года сильно выросла доля депозитов физлиц - до 15 процентов, тогда как средства юрлиц росли меньшими темпами - на 6 процентов.
Эксперт напоминает, что существенное увеличение депозитов физлиц связано с политикой ЦБ по борьбе с инфляцией, высокая ставка регулятора вынуждает банки увеличивать ставки по депозитам и население охотно несет деньги, размещает депозиты, при этом сокращая свои расходы.
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"Ранее выданные кредиты банков позволяют им комфортно обслуживать текущий портфель депозитов, а на новые "более дорогие" деньги, банки выдают кредиты под более высокие ставки", - пояснил финансист.
Риск банковской системы, по его мнению, может реализоваться в случае, если ЦБ будет поддерживать высокую ставку продолжительное время. Это вызовет рецессию в экономике, и компании не будут способны обслуживать свои долги.
"Но до этого пока далеко, и у банков есть запас прочности", - подытожил эксперт.
 
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