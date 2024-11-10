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"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен
"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал инициативу евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о проведении более прозрачных выборов главы Еврокомиссии, пост... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T13:09+0300
2024-11-10T13:09+0300
2024-11-10T13:10+0300
политика
ек
илон маск
европарламент
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал инициативу евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о проведении более прозрачных выборов главы Еврокомиссии, пост которой на данный момент принадлежит Урсуле фон дер Ляйен."(Главу Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать", — подчеркнул Панайоту в обращении, размещенном в сети Интернет.На сегодняшний день парламент только утверждает фигуру, которая была избрана главами европейских государств. При этом утверждению кандидата могут сопутствовать разные теневые сделки."Фидиас предлагает хорошую мысль", — заявил Илон Маск в социальной сети X.
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ек, илон маск, европарламент, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕК, Илон Маск, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен
Маск оценил идею депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал инициативу евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о проведении более прозрачных выборов главы Еврокомиссии, пост которой на данный момент принадлежит Урсуле фон дер Ляйен.
"(Главу Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать", — подчеркнул Панайоту в обращении, размещенном в сети Интернет.
На сегодняшний день парламент только утверждает фигуру, которая была избрана главами европейских государств. При этом утверждению кандидата могут сопутствовать разные теневые сделки.
"Фидиас предлагает хорошую мысль", — заявил Илон Маск в социальной сети X
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