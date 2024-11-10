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"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен

"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Дайте нам решать": Маск поддержал идею по свержению фон дер Ляйен

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал инициативу евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о проведении более прозрачных выборов главы Еврокомиссии, пост... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T13:09+0300

2024-11-10T13:09+0300

2024-11-10T13:10+0300

политика

ек

илон маск

европарламент

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал инициативу евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о проведении более прозрачных выборов главы Еврокомиссии, пост которой на данный момент принадлежит Урсуле фон дер Ляйен."(Главу Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать", — подчеркнул Панайоту в обращении, размещенном в сети Интернет.На сегодняшний день парламент только утверждает фигуру, которая была избрана главами европейских государств. При этом утверждению кандидата могут сопутствовать разные теневые сделки."Фидиас предлагает хорошую мысль", — заявил Илон Маск в социальной сети X.

https://1prime.ru/20241110/finansirovanie-852712806.html

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ек, илон маск, европарламент, урсула фон дер ляйен