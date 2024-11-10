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"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца" - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца"
"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца" - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца"
Украинская база данных "Миротворец" используется для вымогательств, рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в беседе с журналисткой... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T11:52+0300
2024-11-10T11:53+0300
украина
шантаж
всу
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Украинская база данных "Миротворец" используется для вымогательств, рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.Военный также объяснил, что изначально база являлась "частной историей"."Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить", — объяснил Ярославский.Офицер рассказал, что теперь с помощью списков злоумышленники могут шантажировать и заниматься вымогательством.
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украина, шантаж, всу
УКРАИНА, Шантаж, ВСУ
11:52 10.11.2024 (обновлено: 11:53 10.11.2024)
 
"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца"

Офицер ВСУ рассказал о вымогательствах со стороны владельцев "Миротворца"

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Украинская база данных "Миротворец" используется для вымогательств, рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.
Военный также объяснил, что изначально база являлась "частной историей".
"Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить", — объяснил Ярославский.
Офицер рассказал, что теперь с помощью списков злоумышленники могут шантажировать и заниматься вымогательством.
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