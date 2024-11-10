https://1prime.ru/20241110/vymogatelstvo-852713341.html

"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца"

"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца" - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Пропадают люди": на Украине забили тревогу из-за списков "Миротворца"

Украинская база данных "Миротворец" используется для вымогательств, рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в беседе с журналисткой... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T11:52+0300

2024-11-10T11:52+0300

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украина

шантаж

всу

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Украинская база данных "Миротворец" используется для вымогательств, рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.Военный также объяснил, что изначально база являлась "частной историей"."Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить", — объяснил Ярославский.Офицер рассказал, что теперь с помощью списков злоумышленники могут шантажировать и заниматься вымогательством.

https://1prime.ru/20241110/krym-852712923.html

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украина, шантаж, всу