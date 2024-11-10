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На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - 10.11.2024, ПРАЙМ
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На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - 10.11.2024, ПРАЙМ
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T18:06+0300
2024-11-10T18:51+0300
россия
африка
форум
сергей лавров
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СИРИУС, 10 ноя-ПРАЙМ. В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе церемонии закрытия конференции он заявил, что стороны "очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел... и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях".Кроме того, Лавров поблагодарил участвовавшие в конференции африканские страны и отметил, что диалог с участниками шел без попыток диктовать и шантажировать.
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россия, африка, форум, сергей лавров
РОССИЯ, АФРИКА, форум, Сергей Лавров
18:06 10.11.2024 (обновлено: 18:51 10.11.2024)
 
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

Лавров: участники форума "Россия — Африка" приняли совместное заявление

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции
Россия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИРИУС, 10 ноя-ПРАЙМ. В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе церемонии закрытия конференции он заявил, что стороны "очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел... и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях".
Кроме того, Лавров поблагодарил участвовавшие в конференции африканские страны и отметил, что диалог с участниками шел без попыток диктовать и шантажировать.
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