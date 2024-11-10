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На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - 10.11.2024, ПРАЙМ

На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T18:06+0300

2024-11-10T18:06+0300

2024-11-10T18:51+0300

россия

африка

форум

сергей лавров

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СИРИУС, 10 ноя-ПРАЙМ. В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе церемонии закрытия конференции он заявил, что стороны "очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел... и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях".Кроме того, Лавров поблагодарил участвовавшие в конференции африканские страны и отметил, что диалог с участниками шел без попыток диктовать и шантажировать.

https://1prime.ru/20241110/globalizatsiya-852717847.html

африка

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россия, африка, форум, сергей лавров