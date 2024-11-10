https://1prime.ru/20241110/zayavlenie-852718723.html
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - 10.11.2024, ПРАЙМ
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T18:06+0300
2024-11-10T18:06+0300
2024-11-10T18:51+0300
россия
африка
форум
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852718521_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_70b011a8258233aeefa5337dac2ab155.jpg
СИРИУС, 10 ноя-ПРАЙМ. В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе церемонии закрытия конференции он заявил, что стороны "очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел... и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях".Кроме того, Лавров поблагодарил участвовавшие в конференции африканские страны и отметил, что диалог с участниками шел без попыток диктовать и шантажировать.
https://1prime.ru/20241110/globalizatsiya-852717847.html
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852718521_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_213a7e506f7ab0a5d81b55c13e483081.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, форум, сергей лавров
РОССИЯ, АФРИКА, форум, Сергей Лавров
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
Лавров: участники форума "Россия — Африка" приняли совместное заявление
СИРИУС, 10 ноя-ПРАЙМ. В рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи участники приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе церемонии закрытия конференции он заявил, что стороны "очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел... и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях".
Кроме того, Лавров поблагодарил участвовавшие в конференции африканские страны и отметил, что диалог с участниками шел без попыток диктовать и шантажировать.
Глобализация разрушается самим Западом из-за санкций, заявил Лавров