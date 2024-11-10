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Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании
Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании - 10.11.2024, ПРАЙМ
Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании
Африка импортирует более половины зерновых из РФ, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук и поблагодарил Москву за поддержку. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:48+0300
2024-11-10T17:49+0300
экономика
россия
африка
импорт
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СИРИУС, 10 ноя — ПРАЙМ. Африка импортирует более половины зерновых из РФ, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук и поблагодарил Москву за поддержку. "Импорт зерновых… Российская Федерация поставляет более 50% зерновых в Африку. И хотел бы воспользоваться этим случаем, поблагодарить за подобную поддержку", — сказал министр на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ сочинского Адлера.
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россия, африка, импорт
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, импорт
17:48 10.11.2024 (обновлено: 17:49 10.11.2024)
 
Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании

Глава МИД Мавритании: более 50% импорта зерновых в Африку идет из России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИРИУС, 10 ноя — ПРАЙМ. Африка импортирует более половины зерновых из РФ, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук и поблагодарил Москву за поддержку.
"Импорт зерновых… Российская Федерация поставляет более 50% зерновых в Африку. И хотел бы воспользоваться этим случаем, поблагодарить за подобную поддержку", — сказал министр на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ сочинского Адлера.
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
7 ноября, 15:30
 
ЭкономикаРОССИЯАФРИКАимпорт
 
 
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