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Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании

Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании - 10.11.2024, ПРАЙМ

Большая часть зерновых в Африку идет из России, заявили в МИД Мавритании

Африка импортирует более половины зерновых из РФ, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук и поблагодарил Москву за поддержку. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:48+0300

2024-11-10T17:48+0300

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СИРИУС, 10 ноя — ПРАЙМ. Африка импортирует более половины зерновых из РФ, заявил глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук и поблагодарил Москву за поддержку. "Импорт зерновых… Российская Федерация поставляет более 50% зерновых в Африку. И хотел бы воспользоваться этим случаем, поблагодарить за подобную поддержку", — сказал министр на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ сочинского Адлера.

https://1prime.ru/20241107/zerno-852667703.html

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