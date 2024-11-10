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Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - 10.11.2024, ПРАЙМ
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Декабрь и вся зима в Центральной России будут относительно мягким и снежными. Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T19:01+0300
2024-11-10T19:12+0300
россия
зима
холодная погода
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Декабрь и вся зима в Центральной России будут относительно мягким и снежными. Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, "зимы на горизонте не видно" и "не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной". При этом самый холодный сезон в году наступит только в декабре.Тишковец также отметил, что ноябрь в Центральной России в плане температуры за первую декаду на градус превысил многолетнюю норму. При этом дефицит осадков составляет 40%. Он сообщил, что первая половина следующей недели сохранит данную тенденцию. Благодаря влиянию антициклона, осадки маловероятны, столбики термометров будут находиться около нулевой отметки, по ночам будут слабые заморозки, а днем — слабый "плюс". На фоне плотной инверсионной облачности в понедельник снова может выглянуть солнце, а в четверг ожидается сырая и слякотная погода, добавил синоптик. В теплом секторе циклона, могут выпадать осадки в смешанной фазе, столбики термометров будут находиться в "красной" зоне – в течение суток от плюс 1 — плюс 4 градуса, также сообщил он.По словам Тишковца, в пятницу "продавит" холодный фронт, осадки усилятся в виде мокрого снега и снега, который, будет таять на земле. При этом станет ветрено, температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов.Кроме того, он сообщил, что в выходные, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс, сохранится оттепельная и ветреная погода, снежный покров так и не появится.
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россия, зима, холодная погода
РОССИЯ, зима, холодная погода
19:01 10.11.2024 (обновлено: 19:12 10.11.2024)
 
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Тишковец: зима в Центральной России будет относительно мягкой и снежной

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Декабрь и вся зима в Центральной России будут относительно мягким и снежными. Об этом рассказал агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, "зимы на горизонте не видно" и "не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной". При этом самый холодный сезон в году наступит только в декабре.
Тишковец также отметил, что ноябрь в Центральной России в плане температуры за первую декаду на градус превысил многолетнюю норму. При этом дефицит осадков составляет 40%.
Он сообщил, что первая половина следующей недели сохранит данную тенденцию. Благодаря влиянию антициклона, осадки маловероятны, столбики термометров будут находиться около нулевой отметки, по ночам будут слабые заморозки, а днем — слабый "плюс".
На фоне плотной инверсионной облачности в понедельник снова может выглянуть солнце, а в четверг ожидается сырая и слякотная погода, добавил синоптик. В теплом секторе циклона, могут выпадать осадки в смешанной фазе, столбики термометров будут находиться в "красной" зоне – в течение суток от плюс 1 — плюс 4 градуса, также сообщил он.
По словам Тишковца, в пятницу "продавит" холодный фронт, осадки усилятся в виде мокрого снега и снега, который, будет таять на земле. При этом станет ветрено, температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов.
Кроме того, он сообщил, что в выходные, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс, сохранится оттепельная и ветреная погода, снежный покров так и не появится.
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