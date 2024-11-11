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СМИ: Польша намерена создать альянс для спасения Украины
СМИ: Польша намерена создать альянс для спасения Украины - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Польша намерена создать альянс для спасения Украины
После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах премьер-министр Польши Дональд Туск намерен спасти киевский режим с помощью альянса | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:34+0300
2024-11-11T11:34+0300
2024-11-11T11:35+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах премьер-министр Польши Дональд Туск намерен спасти киевский режим с помощью альянса с Британией, сообщает издание The Times."Никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", — подчеркнул Туск, его слова приводит издание.Так, отмечают авторы статьи, единственный возможный вариант спасения Украины от нового главы Белого дома и его попыток договориться с Москвой "за спиной" у Киева смогут обеспечить главные европейские игроки - Великобритания, Франция и Польша. С целью предотвращения геополитического кризиса польская сторона намерена взять на себя координацию действий европейских государств.
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польша, великобритания, франция, украина
Политика, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
СМИ: Польша намерена создать альянс для спасения Украины
Times: Польша пытается создать альянс для спасения Украины
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах премьер-министр Польши Дональд Туск намерен спасти киевский режим с помощью альянса с Британией, сообщает издание The Times
.
"Никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", — подчеркнул Туск, его слова приводит издание.
Так, отмечают авторы статьи, единственный возможный вариант спасения Украины от нового главы Белого дома и его попыток договориться с Москвой "за спиной" у Киева смогут обеспечить главные европейские игроки - Великобритания, Франция и Польша. С целью предотвращения геополитического кризиса польская сторона намерена взять на себя координацию действий европейских государств.
"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине